Lamine Yamal calienta el cásico ante Real Madrid afirmando: "Roban y se quejan..."

En plena previa del Clásico, Lamine Yamal volvió a acaparar titulares. El joven del FC Barcelona soltó una frase que encendió las redes y desató la polémica en Madrid.

En la antesala del Real Madrid vs Barcelona, Lamine Yamal volvió a ser protagonista, pero esta vez fuera del campo. Durante su participación en el programa “Chup Chup” de la Kings League, el extremo azulgrana fue invitado a comentar el duelo entre La Capital (su equipo) y Porcinos FC, el conjunto de Ibai Llanos.

Todo transcurría con normalidad hasta que el joven fue cuestionado sobre si encontraba similitudes entre Porcinos y el Real Madrid. Sin pensarlo dos veces, lanzó una frase que ya recorre las redes:

“Por supuesto que sí… roban, se quejan”, dijo Lamine. El comentario provocó risas, asombro y hasta incomodidad en el propio Ibai, reconocido seguidor merengue, que respondió sorprendido: “No lo veo tan claro, eh”.

Lamine, entre la Kings League y el Clásico

Lamine Yamal, de apenas 18 años, se ha convertido en una de las caras más carismáticas del FC Barcelona y también de la Kings League. En el programa, habló sobre su participación en el Cupra Arena y mostró su entusiasmo por el duelo contra Porcinos, asegurando que “tiene muchas ganas de marcar”.

Pero el guiño más grande llegó cuando comparó ambos escenarios. “Ya marqué al Madrid, ahora me toca marcar a Porcinos”, dijo con una sonrisa, mostrando su confianza antes del Clásico del domingo en el Santiago Bernabéu.

El comentario de Lamine desató una ola de reacciones en redes sociales. Algunos aficionados del Barça celebraron su espontaneidad, mientras que los madridistas lo acusaron de “provocar” en la previa del partido más importante del fútbol español.

En el cuerpo técnico azulgrana intentan mantener el foco en lo deportivo, pero está claro que la frase del canterano añadió un toque de picante al ambiente.

Seguir leyendo:

Barcelona recupera a De Jong y Christensen, pero Raphinha no llegará al Clásico en el Bernabéu

Lamine Yamal recibe elogios de una leyenda del Real Madrid

Javier Tebas, presidente de LaLiga, culpa al Real Madrid de la suspensión del juego en Miami