Ola de frío congela el centro y este de EE.UU.: advierten daños a cultivos y tuberías

Con la llegada de una intensa ola de frío, amplias regiones del centro y este de Estados Unidos enfrentan advertencias por heladas y congelamiento que podrían afectar tanto la agricultura como los sistemas domésticos de plomería hasta inicios de la siguiente semana.

Según reportó USA Today, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó sobre un descenso abrupto de temperaturas que en algunas zonas ha llegado hasta los 18.1°F (-7.7°C).

Las advertencias de congelamiento permanecen activas desde el norte de Kansas y el este de Nebraska hasta regiones de Carolina del Norte, Virginia y Maryland, de acuerdo con el NWS. Las alertas también se extienden a partes de Wisconsin, Illinois, Iowa y Nueva York, particularmente en el condado de Orange, donde las temperaturas podrían alcanzar los 27.1°F (-2,7°C) durante varios días, según informaron autoridades locales citadas por el mismo medio.

El organismo meteorológico advirtió que “algunas zonas experimentarán cifras próximas a los 18.1°F (-7,7 °C)”, especialmente en Carolina del Norte, Virginia Occidental y el oeste de Virginia, donde se prevé que los termómetros marquen mínimas cercanas a los -3,8°C (25.1°F). Estas condiciones, según expertos, podrían marcar el fin de la temporada de crecimiento en buena parte del cinturón agrícola del país.

Daños a cultivos y riesgo doméstico

El NWS alertó que las condiciones de helada y congelamiento pueden destruir cultivos sensibles, afectar otras plantas delicadas y dañar las tuberías sin protección al aire libre. La oficina meteorológica de Milwaukee advirtió que “las plantas sensibles al frío pueden morir si no se protegen adecuadamente”, enfatizando el riesgo de pérdidas en cultivos de temporada como maíz, soya y hortalizas.

El fenómeno no solo impacta a los agricultores. En entornos urbanos, las bajas temperaturas representan una amenaza para la infraestructura doméstica, especialmente las viviendas sin sistemas de calefacción adecuados. El NWS recordó que “el agua se expande al congelarse, ejerciendo presión sobre las tuberías, lo que puede hacer que se rompan”.

Para evitar daños, los expertos recomiendan envolver las tuberías con material aislante, mantener abiertas las puertas de los gabinetes bajo los lavabos ubicados junto a muros exteriores y dejar correr un hilo de agua en los grifos más expuestos. Estas medidas simples pueden reducir de forma significativa el riesgo de roturas y fugas cuando las temperaturas bajan de los cero grados.

El descenso de temperaturas en más de 10 estados se notó desde la madrugada de este viernes y continuará el frío hasta inicios de la siguiente semana. (Foto: Nam Y. Huh/AP)

Helada o congelamiento: qué significa cada alerta

Las advertencias del NWS se dividen en 2 categorías principales:

* Aviso de helada: se emite cuando las temperaturas se prevén próximas o levemente superiores a los 32°F (0°C), propiciando la formación de escarcha que daña la vegetación delicada.

* Advertencia por congelamiento: indica descensos hasta los 32°F (0°C) o menos, lo que implica el fin de la temporada de cultivo y un riesgo elevado de pérdidas agrícolas.

Estas alertas ayudan a productores y residentes a tomar decisiones preventivas para proteger tanto sus cultivos como sus hogares. En años anteriores, episodios similares de frío extremo causaron daños millonarios en el medio oeste, afectando principalmente a productores de frutas, verduras y flores ornamentales.

Impacto regional y respuesta ciudadana

La caída térmica de los últimos días ha obligado a los residentes de estados como Nebraska, Iowa, Wisconsin y Carolina del Norte a mantenerse atentos a los boletines meteorológicos. Muchos hogares y negocios se preparan cubriendo plantas, ajustando termostatos y revisando sus sistemas de calefacción antes de la llegada de temperaturas aún más bajas.

En Nebraska, algunos agricultores reportaron haber cubierto cultivos de raíz y trasladado maquinaria agrícola para evitar daños por congelamiento. En Carolina del Norte, donde se esperan mínimas por debajo de los 26.6°F (-3°C), las autoridades locales advirtieron que “la temporada de crecimiento ha terminado” en varias zonas rurales, con alto riesgo de pérdidas agrícolas.

Medidas de precaución y vigilancia continua

El NWS instó a la población a monitorear constantemente los informes oficiales y adoptar precauciones más estrictas ante la posibilidad de descensos adicionales de la temperatura en los próximos días. Las autoridades meteorológicas también publicaron un mapa detallado de advertencias, disponible en su sitio web, que muestra la extensión de las zonas bajo riesgo de heladas.

Las agencias estatales de emergencia recomendaron verificar los sistemas de calefacción y proteger especialmente a personas mayores, niños y mascotas, más vulnerables a los efectos del frío extremo.

A medida que el otoño avanza hacia el invierno, los expertos advierten que estos primeros episodios de frío intenso podrían ser una señal temprana de una temporada invernal más severa en la región central y oriental del país.

