Adriano Espaillat tilda de “irresponsables” e “ilícitos” ataques de Trump a embarcaciones en el Caribe

NUEVA YORK – El presidente del Caucus Hispano en el Congreso de EE. UU., el dominicano Adriano Espaillat, calificó este viernes de “irresponsables” e “ilícitos” los recientes ataques del Gobierno de Donald Trump a embarcaciones en el Caribe.

“Los ataques militares de la Administración Trump en el Caribe y en el Océano Pacífico son ilícitos e irresponsables, así de sencillo”, aseveró Espaillat, del partido demócrata, en un comunicado.

El congresista reconoció que la crisis de drogas y opiáceos que atraviesa Estados Unidos “requiere soluciones comprobadas”, como acciones policiales y programas que traten el abuso de sustancias.

Sin embargo, incidió, Trump ha recortado “ilícitamente” el presupuesto aprobado por el Congreso para dichos programas, y además ha enviado a agentes federales “a deportar abuelas y familias en lugar de perseguir narcotraficantes“.

Espaillat insistió además en que, si el Gobierno del republicano espera tener “contacto bélico” con otro país, primero debe obtener autorización formal del Congreso que le permita usar sus fuerzas militares.

“Si esta Administración sigue menoscabando la autoridad del Congreso y prosigue con más ataques ilícitos, seguirá violando las leyes nacionales e internacionales”, agregó.

Durante las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

Ayer, viernes, el Pentágono anunció el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas presuntamente cargadas con drogas.

