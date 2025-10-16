Trump bromea sobre ataques a botes cerca de Venezuela: “Ya nadie quiere ir a pescar”

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este miércoles sobre las acciones militares del Ejército en el Caribe sur cerca de Venezuela, durante un recuento de los logros de su Administración.

“De hecho, ya nadie quiere ir a pescar. Nadie quiere hacer nada cerca del agua”, dijo Trump durante una cena con aliados y donantes en la Casa Blanca en referencia a los al menos cinco ataques que ha realizado contra embarcaciones que vinculó al narcotráfico proveniente de Venezuela.

El mandatario agregó que “puede que tengan un hermoso barco y más les vale deshacerse de él porque están muy nerviosos”, cuando bromeó sobre el control que dice que el Comando Sur ha logrado sobre el área y al asegurar que el tráfico de drogas por el océano a mermado considerablemente.

Los comentarios del mandatario causaron risas de los empresarios y ejecutivos que asistieron a la Casa Blanca para celebrar la construcción de un salón de baile de $200 millones de dólares a base de donaciones.

Las bromas del mandatario llegaron pocas horas después de que confirmara que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos de forma encubierta en Venezuela y asegurar que estudia la opción de llevar los operativos antinarcóticos a suelo venezolano.

El mandatario calificó de “ridículo” el cuestionamiento sobre si habría autorizado a la CIA el asesinato del líder venezolano, Nicolas Maduro.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense ha documentado la destrucción de cinco embarcaciones supuestamente provenientes de Venezuela en camino hacia Estados Unidos.

Trump ha sido cuestionado por senadores demócratas por el uso de la fuerza militar para destruir los barcos sin autorización legislativa y el mandatario ha respondió diciendo que en 30 años de actuar de forma “políticamente correcta” la Guardia Costera no ha logrado detener al narcotráfico.

