El tiempo de hoy en Nueva York para este sábado 25 de octubre

¿Cómo deberías vestirte para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima y los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 3% durante el día y del 7% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 12% durante el día y del 13% en el periodo nocturno.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:18 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:01 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 43 y los 57 grados Fahrenheit (6 y 14ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 2% por la tarde y 4% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.