Evelyn Beltrán vuelve a ilusionarse en el amor y presenta a su nuevo galán

Evelyn Beltrán compartió una publicación especial a través de su cuenta oficial de Instagram para anunciar cómo fue la manera en que su nueva pareja sentimental le pidió si quería formar una relación con él. El tierno momento fue con cadenas y cartas, además de un arreglo floral donde los colores rosado y blanco resaltan en la publicación, que estuvo al lado de un oso gigante.

“Sí… Al corazón yo le tenía un chaleco antibalas hasta que llegaste tú. Gracias por regresarme esa felicidad en mi rostro y esa paz en mi corazón. Qué bonito es el destino cuando llegan personas a cambiarte la vida por completo”, se leyó en el post de Instagram.

En febrero del año 2024, fue cuando Toni Costa y Evelyn anunciaron a través de sus redes sociales que terminaron su relación. Por ello, la influencer aprovechó para añadir un mensaje que aclara que la persona que llegó y está a su lado lo hizo en el momento perfecto para ella. Ahora se siente muy entusiasmada y le agradece por todo lo que están viviendo juntos.

“No fue casualidad, fue el destino enseñándome que el amor llega cuando menos lo esperas, pero justo cuando más lo necesitas. Gracias por llegar, mi amor bonito”, fue el mensaje que acompañó la tierna publicación.

Beltrán destacó que se sienten en una de las mejores etapas de su relación con Jayy; sin embargo, se desconocen mayores detalles de quién es la persona que la acompaña, ya que decidió no etiquetarlo en ninguna de las publicaciones y él, hasta entonces, no ha dejado comentarios en los posts que ella le dedica: “Estoy enamorada. El amor más bonito me encontró. Gracias a todas ustedes por estar, gracias por sus mensajes tan lindos. Y gracias por ser parte de esta nueva historia”.

De una manera sencilla, pero directa, aseguró que ya entendió la razón por la cual las cosas no funcionaron al lado de la expareja sentimental de Adamari López: “Si esto es un sueño, no quiero despertarme. Qué bonita sorpresa me llegó hasta la puerta de mi casa. Ahora entiendo por qué no funcionó en otro lugar”, dice el mensaje.

