Fiscal de NJ rechaza plan de Trump de enviar supervisores electorales allí y a California

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció que supervisará las venideras elecciones locales en California y Nueva Jersey, una medida que funcionarios de ambos estados gobernados por los demócratas critican como una supresión del voto.

Específicamente el DOJ supervisará las elecciones en cinco centros electorales en California (Los Ángeles, Orange, Kern, Riverside y Fresno) y uno en Nueva Jersey (condado Passaic) antes de las elecciones del 4 de noviembre. “La transparencia en las urnas se traduce en confianza en el proceso electoral, y este Departamento de Justicia se compromete a mantener los más altos estándares de integridad electoral”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi en un comunicado.

El DOJ monitoreará los centros de votación en California y Nueva Jersey a petición de funcionarios del Partido Republicano en esos estados, indicó The New York Times. “Si bien la supervisión electoral por parte del Departamento de Justicia no es infrecuente, es probable que aumente la tensión a medida que los votantes opinan sobre algunas de las contiendas electorales más seguidas del país. El presidente Trump ha presionado al Departamento de Justicia para que implemente partes de su agenda, incluyendo perseguir a sus enemigos políticos, lo que ha erosionado su independencia tradicional. Trump también atribuyó su derrota electoral de 2020 al fraude electoral, aunque no había evidencia de fraude electoral generalizado”.

“El fraude electoral es extremadamente raro, pero Trump y otros republicanos han afirmado desde entonces que es rampante, en particular el voto por correo, que es como vota la mayoría de los californianos. Los demócratas han calificado el argumento como una artimaña para suprimir votantes”, continuó The New York Times.

En respuesta, el fiscal general de Nueva Jersey, el demócrata Matt Platkin, declaró a USA TODAY que la supervisión del DOJ de las elecciones en Passaic es “sumamente inapropiada”. “Nuestro estado se compromete a garantizar unas elecciones libres, justas y seguras, y no permitiremos que nadie interfiera ni interrumpa nuestras elecciones”, afirmó. “El Departamento de Justicia ni siquiera ha intentado identificar una base legítima para sus acciones. La Constitución otorga a los estados, no al gobierno federal, la responsabilidad principal de organizar las elecciones, y los funcionarios electorales de nuestro estado, que trabajan arduamente, se han estado preparando durante meses para organizar unas elecciones seguras. Nos comprometemos a garantizar que todos los votantes elegibles puedan emitir su voto y hacer oír su voz, y estamos considerando todas nuestras opciones para evitar cualquier intento de intimidar a los votantes o interferir en nuestras elecciones”.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, también respondió rápidamente, afirmando en una publicación en Twitter/X que las intenciones de Trump son claras. “Quiere suprimir el voto… Y cuando ganemos, denunciará falsamente el fraude. No nos dejaremos intimidar. California defenderá unas elecciones libres y justas”.

Desde este sábado en voto anticipado los habitantes de Nueva Jersey elegirán gobernador entre el republicano Jack Ciattarelli y la demócrata Mikie Sherrill. Mientras que en California se someterá a consulta la Proposición 50, una medida que permitiría a la legislatura estatal ajustar los mapas electorales de los distritos congresionales para futuras elecciones.

A. Because they rig and steal them. https://t.co/rPb5y0cS0j — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 25, 2025