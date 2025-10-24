Encuestas a la gobernación de Nueva Jersey apuntan a un final cerrado entre Mikie Sherill y Jack Ciattarelli

Una mujer demócrata y un hombre republicano -Mikie Sherill y Jack Ciattarelli- compiten por liderar Nueva Jersey, apenas uno de los dos estados del país que elegirán gobernador este 4 de noviembre.

El otro es Virginia, donde la demócrata Abigail Spanberger tiene 9 puntos de ventaja sobre la republicana Winsome Earle-Sears (52 a 41%), según una última encuesta de Suffolk University publicada ayer. “Virginia ha elegido a menudo un gobernador del partido opuesto al de la Casa Blanca y, si bien el estado se ha inclinado cada vez más hacia los demócratas, las elecciones recientes han revelado un panorama político dinámico”, comentó Newsweek.

En Nueva Jersey, que tiene vínculos geográficos, económicos y sociales muy fuertes con Nueva York -mucha gente hace vida entre los dos estados- las encuestas lucen más parejas, en lo que aparenta un repunte del candidato Ciattarelli. De hecho, él en 2021 dio la sorpresa al ocupar un 2do lugar mucho más cercano al esperado al retar al ahora saliente gobernador Phil Murphy, con 51 a 48%. Tradicionalmente la gobernación de NJ ha tenido mayor alternabilidad política bipartidista en comparación con Nueva York, un estado más sólidamente demócrata.

Sherill (53), actual representante por NJ en El Capitolio, abogada y ex piloto de helicóptero de U.S. Navy, se mantiene líder en los pronósticos desde que ganó las primarias demócratas en junio. Mientras Ciattarelli, empresario de 63 años, ex asambleísta estatal y cercano al polémico Donald Trump, ha mostrado un avance lento, pero sostenido en los sondeos.

En la última consulta presentada este miércoles por Rutgers-Eagleton, Sherill está arriba con 5 puntos sobre Ciattarelli, 50 a 45%. En tanto, 3% dijo que no votaría por ninguno de ellos y 2% se manifestó indeciso. Esa ventaja de cinco puntos se encuentra dentro del margen de error, acotó la universidad en un comunicado. La semana previa, Quinnipiac University había ubicado a Sherill con 50% y Ciattarelli con 44%, y en septiembre 49 a 41%. Todo ello coincide en un aparente estancamiento de la demócrata -quien habría tocado techo- y un avance del republicano frente a los indecisos.

“Mientras todas las miradas se centran en la carrera por la gobernación de Nueva Jersey como una prueba del clima político nacional, la contienda se ha reducido en sus últimas semanas”, declaró Ashley Koning, profesora adjunta de investigación y directora del Centro Eagleton para Encuestas de Interés Público de la Universidad Rutgers-New Brunswick. “Los sondeos muestran una contienda reñida a medida que los votantes se conectan y las opiniones se consolidan, pero el resultado dependerá en última instancia de la participación electoral de cada campaña. Esto es especialmente cierto en las elecciones de años no electorales (presidenciales o de medio término), que suelen ir acompañadas de electorados comparativamente más pequeños y menos predecibles”.

En una lectura más detallada, en la consulta de Rutgers-Eagleton los votantes blancos no hispanos se inclinan por Ciattarelli (53% a 46%), pero Sherrill aventaja largamente por 30 puntos entre los no blancos (59% frente a 29%). También es claramente favorita entre los electores de 65 años o más (61% frente a 36%), mientras que los más jóvenes son más heterogéneas: 49% Sherill frente a 43% Ciattarelli entre los de 18 a 34 años; 39% y 53% entre los de 35 a 49 años; y 49% y 48% entre los de 50 a 64 años. Además Sherill obtiene mejores resultados entre los votantes con al menos un título universitario (61% frente a 35%), mientras que Ciattarelli recibe más apoyo entre quienes tienen menos estudios superiores (38% frente a 55%).

Sherrill aspira ser la primera gobernadora demócrata en la historia de Nueva Jersey, donde sólo una mujer ha gobernado: la republicana Christine Todd Whitman (1994-2001), quien renunció al cargo para convertirse en administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en la presidencia de George W. Bush.

En NJ el voto anticipado comienza este sábado 25 de octubre y se estima que hay 6,1millones de electores registrados.