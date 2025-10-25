Julián Gil prioriza el bienestar de su hijo por las diferencias con Marjorie de Sousa

Julián Gil ha atravesado una compleja situación para intentar convivir con el hijo que tuvo con la venezolana Marjorie de Sousa, dado que él perdió la custodia legal del pequeño y ella, desde hace bastante tiempo, no permite que él lo vea. Fue a través del programa Ventaneando donde manifestó lo angustiado que está.

El actor de origen argentino indicó que no tiene claridad sobre si su pequeño es consciente de quién es él, aunque la última vez que lo vio en persona, estuvo muy pequeño. Para él, es peor no tener conocimiento de lo que le pudieran decir sobre él: “Es que yo no sé si sabe que yo soy el papá. Porque si sabe que soy el papá, me preocupo más, porque ¿qué cuento se le está haciendo?“.

El presentador aseguró que él prefiere seguir dejando que los días transcurran, ya que considera que es la mejor solución que puede existir en este caso. Él cree que hay muchas cosas que solo el tiempo podrá curar todos los inconvenientes que se han registrado con la tres venezolana.”Lo más saludable en el caso de los tres… es esperar que el tiempo pase y que sanen las heridas, o lo que tenga que pasar, luchar desde otro lugar”, explicó.

Gil mencionó que, en cuanto a sus sentimientos o emociones, no hay nada que tenga que corregir, debido a que él considera que todo hacia la madre de su hijo se encuentra de la misma manera, aunque sí considera que la actriz es quien debe perdonarlo a él.

“Yo no soy el que tengo que perdonarle (a Marjorie). Mis sentimientos están intactos, pero creo que eso le va a corresponder en su momento a otra persona, no a mí”, dijo.

Julián tiene conocimiento de que el gran afectado en toda esta situación sería el niño, por ende, prefiere no sumergirse en temas legales para no afectarlo en su etapa de crecimiento, ya que confía más en el proceso del transcurrir del tiempo para que él pueda crecer sano y sin marcas emocionales que le puedan pasar factura siendo una persona adulta: “Siempre lo que hay que procurar es la salud espiritual, mental y física del menor”.

