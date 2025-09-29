Julián Gil habla de su pleito con Marjorie de Sousa: ‘Ella se metió en un jardín lleno de mentiras’

El actor argentino Julián Gil habló con varios reporteros sobre el fuerte pleito que tiene con su ex Marjorie de Sousa, quien no le deja ver a Matías, el hijo que tienen en común.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, el artista recordó el deseo que tiene de ver a su niño luego de nueve años sin verlo.

Todo se dio porque le preguntaron a Julián Gil sobre las declaraciones de Cazzu, quien aseguró que su ex Christian Nodal no deja que Inti, la hija que tienen, viaje fuera de Argentina.

“Cada caso es diferente, pero creo que lo que siempre hay que procurar es la salud espiritual, mental, del menor. En mi caso el dejar a Mati dejar o no salir del país no determinaba nada, porque ella nunca se quiso ir a vivir, ella pedía los permisos para ir a trabajar. Estamos hablando de un tema de egos”, afirmó.

A Julián Gil le preguntaron sobre su lucha para ver a su niño y afirmó que lo más sano es esperar que el tiempo pase y que se curen las heridas.

“Yo no soy el que tiene que perdonar, mis sentimientos están intactos, pero creo que eso me va a corresponder en su momento a otra persona, yo no sé. Ella se metió en su jardín de flores lleno de mentiras y Matías cumple ahora el 27 de enero nueve años y sigo hablando de lo mismo”, agregó.

El argentino explicó que en el futuro espera que su hijo se entere de la verdad a través de lo que han contado los medios de comunicación en distintas plataformas.

