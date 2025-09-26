Julián Gil y su novia Valeria Marín conducirán el reality show El Conquistador

El actor argentino Julián Gil conducirá junto a su novia Valeria Marín el reality show El Conquistador, que transmitirá Unimás y Canal 5 en México. La competencia será estrenada el próximo 27 de septiembre y competirá con La Isla: Desafío Extremo, un programa con características similares, pero de la cadena Telemundo.

En las redes sociales de los artistas y de los canales encargados de la transmisión compartieron algunos detalles de este nuevo programa.

“Felices de anunciar oficialmente el nacimiento de nuestro bebé El Conquistador el próximo 27 de octubre por Unimás y Canal Cinco, estreno binacional de forma simultánea. El reality show de supervivencia más extremo del mundo, producción Internacional de Televisa Univision”, indicaron.

En Premios Juventud, celebrados este 25 de septiembre en Panamá, la pareja contó que están muy emocionados por este nuevo proyecto.

“Venimos a dar una gran noticia”, afirmó el artista en la entrevista que tuvo con Alejandra Jaramillo y Beta Mejía.

Luego de esto, Valeria Marín indicó que es un “bebé muy deseado, practicado” y que esperan que a la gente le guste lo que prepararon para ellos con El Conquistador.

¿Qué se sabe del nuevo reality show El Conquistador, de TelevisaUnivision?

Julián Gil indicó que las grabaciones las hicieron hace tres meses en la República Dominicana y participaron 36 personas, quienes mostraron la “garra de los latinos” debido a las intensas pruebas que les tocó superar.

El tras cámara de la competencia estará disponible en la plataforma ViX para conocer todo lo que no se vio en el programa de telerrealidad.

Los equipos estarán divididos en Titanes, Centauros, Amazonas, quienes tendrán sus respectivos capitanes para que los guíen en los desafíos que impongan en el reality show.

“Estoy seguro de que la gente se va a enganchar porque este sí es real. El formato de reality de supervivencia está en muchas partes del mundo, pero aquí sí es real” comentó sobre las circunstancias que enfrentarán los jugadores y que los llevarán al límite.

