Julián Gil habla del reality El Conquistador: “Una aventura brutal, con retos extremos, traiciones y alianzas”

El actor argentino Julián Gil está muy emocionado por el nuevo proyecto que asume: el reality show El Conquistador, en el que compartirá la conducción con su novia Valeria Marín.

En Instagram, publicó un promocional del programa y lo acompañó con un mensaje en el que contó algunos detalles de la competencia que grabaron en la República Dominicana.

“La espera terminó. El Conquistador: el riesgo es real. Un reality de supervivencia como nunca antes, grabado en República Dominicana, donde 36 valientes pondrán a prueba su mente, cuerpo y espíritu. Estreno binacional: 27 de octubre por UniMás y Canal 5”, escribieron.

El artista además añadió: “Una aventura brutal, con retos extremos, traiciones, alianzas y solo un objetivo: sobrevivir para conquistar. Prepárense porque… el riesgo es real”.

Reality show El Conquistador promete emocionar a la audiencia

En una participación que tuvieron hace unos días en La Casa de los Famosos México 3, Julián Gil y Valeria Marín mostraron su emoción por este reality show.

“Estamos supercontentos porque es el reality de supervivencia más extremo”, dijo el argentino.

Luego, su pareja explicó que habrá tres equipos: los Titanes, las Amazonas y los Centauros. Al final, el ganador se llevará 4 millones de pesos.

El público se ha mostrado muy emocionado por este nuevo reality. Algunos mensajes que han dejado son: “No puedo esperar, cuántas emociones”, “Qué ganas de ver esto, espero que triunfen con El conquistador”, “Se ve que está bueno, sí”.

El reality show llegará varios días después de La Isla: Desafío Extremo, un formato similar, pero que transmitirá la cadena de televisión Telemundo.

En la televisión, este tipo de programas son cada vez más populares, pues el público conecta con los momentos intensos que les toca a los participantes. Según el adelanto publicado, habrá momentos de tensión, mucha adrenalina y también tomas increíbles del Caribe.

