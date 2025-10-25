Kike Hernández a un paso de ser el jugador con más juegos de playoffs en la historia de los Dodgers

El utility boricua Enrique “Kike” Hernández ha grabado su nombre de manera definitiva en los libros de historia de los Los Angeles Dodgers. Con su aparición en el reciente Juego 1 de la Serie Mundial de 2025 ante los Toronto Blue Jays, Hernández alcanzó las 86 participaciones en postemporada con la franquicia angelina, una cifra que iguala el récord que mantenía en solitario el ídolo de la afición, Justin Turner.

Este hito histórico consolida a Hernández como uno de los pilares más importantes de la era moderna de los Dodgers en el mes de octubre. La expectativa ahora se centra en el venidero Juego 2, donde el versátil jugador, de 34 años, se convertirá en el pelotero con más juegos disputados en playoffs en los más de 130 años de historia de la organización.

Un símbolo de octubre y dos anillos

El puertorriqueño, que ha pasado gran parte de su carrera en Los Ángeles (sumando más de 900 juegos totales), es conocido por elevar notablemente su rendimiento cuando llega la postemporada, lo que le ha valido el apodo de “Mr. October” entre los aficionados.

Kike Hernández. Crédito: AP

Sus estadísticas totales en playoffs con la camiseta de los Dodgers son notables: exhibe un promedio de bateo de .286, con 15 jonrones y 39 carreras remolcadas, demostrando ser un bateador letal en los momentos de mayor presión.

Más allá de los números, el legado de Hernández se cimienta en los logros colectivos. El boricua fue una pieza fundamental en la conquista de dos campeonatos de Serie Mundial, obtenidos en las temporadas de 2020 y 2023, siendo reconocido por su capacidad de jugar prácticamente cualquier posición en el campo con una defensa de élite.

Al acercarse a la marca absoluta de playoffs, Hernández ha expresado su gratitud y asombro por su trayectoria: “Para un chico como yo, de Puerto Rico, estar en esta posición es algo muy especial. No se trata de cualquier franquicia. Estos son los Dodgers de Los Ángeles, tienen mucha historia.”

El esperado Juego 2 de la Serie Mundial no solo representará un paso crucial en la búsqueda de un nuevo anillo, sino también el día en que Kike Hernández reescribirá la historia individual de la postemporada de los Dodgers.

Sigue leyendo:

Blue Jays tomaron ventaja en la Serie Mundial ante Dodgers

El precio de la gloria: el choque entre dos de las nóminas más elevadas de la MLB en la Serie Mundial

Serie Mundial 2025: fechas, horarios y canales para ver a Los Angeles Dodgers vs Blue Jays





