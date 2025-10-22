Serie Mundial 2025: fechas, horarios y canales para ver a Los Angeles Dodgers vs Blue Jays

Los Los Ángeles Dodgers sellaron su boleto a la Serie Mundial 2025 tras completar una barrida ante los Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El equipo angelino se impuso 5-1 el viernes en el Dodger Stadium, asegurando así la 23ª participación de la franquicia en el Clásico de Otoño.

Después de haber derrotado a los New York Yankees en la Serie Mundial de 2024, los Dodgers buscarán ahora su noveno título y aspiran a convertirse en el primer equipo desde los Yankees de 1998, 1999 y 2000 en conquistar campeonatos consecutivos.

Del otro lado, los Toronto Blue Jays emergieron victoriosos de una intensa batalla en la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a los Seattle Mariners, una serie que se extendió a siete juegos y que contó con actuaciones heroicas de George Springer, decisivo tanto al inicio como al cierre del enfrentamiento.

A diferencia del año pasado (cuando la Serie Mundial presentó el duelo más repetido en la historia), el choque de 2025 será inédito. Toronto no disputa una Serie Mundial desde sus coronas consecutivas en 1992 (ante Atlanta Braves) y 1993 (ante Philadelphia Phillies), por lo que la expectativa en Canadá es máxima.

La Serie Mundial 2025 comenzará el viernes 24 de octubre en Toronto, y el calendario oficial quedó establecido de la siguiente manera:

Calendario Serie Mundial 2025:

Juego 1: 24 de octubre – Los Ángeles Dodgers en Toronto Blue Jays, 8:00 p.m.

– Los Ángeles Dodgers en Toronto Blue Jays, 8:00 p.m. Juego 2: 25 de octubre – Los Ángeles Dodgers en Toronto Blue Jays, 8:00 p.m.

– Los Ángeles Dodgers en Toronto Blue Jays, 8:00 p.m. Juego 3: 27 de octubre – Toronto Blue Jays en Los Ángeles Dodgers, 8:00 p.m.

– Toronto Blue Jays en Los Ángeles Dodgers, 8:00 p.m. Juego 4: 28 de octubre – Toronto Blue Jays en Los Ángeles Dodgers, 8:00 p.m.

– Toronto Blue Jays en Los Ángeles Dodgers, 8:00 p.m. Juego 5: 29 de octubre – Toronto Blue Jays en Los Ángeles Dodgers, 8:00 p.m.

– Toronto Blue Jays en Los Ángeles Dodgers, 8:00 p.m. Juego 6: 31 de octubre – Los Ángeles Dodgers en Toronto Blue Jays, 8:00 p.m.

– Los Ángeles Dodgers en Toronto Blue Jays, 8:00 p.m. Juego 7: 1 de noviembre – Los Ángeles Dodgers en Toronto Blue Jays, 8:00 p.m.

Dónde ver la Serie Mundial 2025

En Estados Unidos, la transmisión oficial del evento estará a cargo de FOX, con todas las opciones disponibles tanto en inglés como en español:

FOX (TV abierta)

FOX Deportes (en español)

FOX Sports App

FOX One (canal digital)

