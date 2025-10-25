Madison Anderson lanzó su línea de maquillaje: “He estado trabajando en silencio”

Madison Anderson fue la tercera ganadora de “La Casa de los Famosos”, y tras finalizar ese reality show, ha preferido mantenerse alejada del foco público. Aunque se mantiene activa a través de sus redes sociales, ha preferido no estar en el mundo del entretenimiento mientras se enfoca en planes profesionales.

La puertorriqueña anunció el lanzamiento de una línea de maquillaje por la que está muy entusiasmada con todas las cosas buenas que ahora le esperan en el camino tras ver materializado el proyecto en el que lleva tanto tiempo trabajando: “Me siento sumamente contenta de poder por fin compartir este sueño en el que he estado trabajando en silencio durante dos años“, dijo en “En Casa con Telemundo”.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde explicó que se siente muy feliz de poder anunciar el inicio de una vida como empresaria, donde no solamente busca inspirar con la belleza que siempre la ha caracterizado tras haber participado en un certamen en el que resultó ganadora, sino también recordarle a la mujer de lo que puede ser capaz con propósito.

“Hoy, en una nueva etapa como empresaria, traigo conmigo la grandeza y la fuerza que me definen como mujer para celebrar no solo la belleza que habita en mí, sino la que vive en cada mujer. Porque Madison Anderson Beauty no nace solo para embellecer, sino para recordarnos el poder, la resiliencia y la luz que somos”, dijo en sus redes sociales.

En su página web, la modelo profesional aclara que se trata de exteriorizar la belleza desde un punto de vista objetivo, de forma personalizada, con estilo y distinción, sin importar el lugar donde se encuentre la persona, ya que está diseñado para algo más que un simple maquillaje.

“Madison Anderson Beauty se creó para celebrar la belleza con un propósito. Cada producto está diseñado para inspirar confianza y permitirte expresar tu brillo, tu belleza y tu individualidad. ALAS, nuestra marca de estilo de vida, nació de la creencia de que la fuerza, la elegancia y la autoexpresión pueden coexistir en cada momento, ya sea en el gimnasio, en la calle, o en tus rituales diarios”, agrega el portal de la marca.

