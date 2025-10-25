Messi justificó su decisión de renovar su contrato con el Inter Miami: “Me siento feliz viviendo aquí”

Hasta 2028 firmó Lionel Messi una renovación de su contrato que lo une al Inter Miami en su periplo por Estados Unidos.

El club de la Major League Soccer (MLS) confirmó la renovación a través de un video institucional y un comunicado difundido por sus canales oficiales, marcando así la continuidad del proyecto deportivo que encabeza el campeón del mundo.

Pocas horas después del anuncio, un adelanto de la entrevista que Messi concedió a la cadena NBC News (saldrá en su totalidad el lunes 27 de noviembre) sumó contexto a la decisión personal del delantero.

Tom Llamas le preguntó si resultó difícil optar por quedarse en el club, a lo que Messi respondió: “No, la verdad que no. Siempre dije que me baso en cómo estoy en el día a día y en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Y la verdad que me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami, al igual que mi familia”.

Messi firmó en el Miami Freedom Park Stadium

La noticia de la continuidad de Messi llegó acompañada por imágenes del jugador firmando el contrato en el predio del Miami Freedom Park Stadium, estadio que será la futura casa de Inter Miami a partir de 2026.

En la filmación, que recorrió las redes sociales del club, se lo ve vistiendo un traje y suscribiendo el nuevo acuerdo en el escenario de la construcción. El club tituló la secuencia “está en casa”, reforzando el mensaje de vínculo a largo plazo entre la institución y el futbolista.

El presidente del Inter Miami, Jorge Mas, celebró la noticia y remarcó lo que representa para la ciudad. “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park”, expresó el directivo en el comunicado.

La visión de futuro fue compartida por David Beckham, copropietario de la franquicia, quien destacó: “Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el Club y con el fútbol”.

