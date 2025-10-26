Argentina: Partido de Milei arrasa en las elecciones legislativas

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente argentino Javier Milei y aliado estratégico del presidente Donald Trump, arrasó en las elecciones legislativas de este domingo en Argentina con el 40,81% de los votos, frente al 31,61% obtenido por la peronista Fuerza Patria, según los datos oficiales con el 96,28% escrutado.

El triunfo del oficialismo se extendió por todo el país, con victorias en los principales distritos electorales, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

El resultado más inesperado se produjo en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión peronista, donde LLA se impuso tras haber sido derrotado por amplio margen en los comicios provinciales de septiembre.

Con esta votación, el Gobierno logra acercarse a su meta de controlar un tercio de la Cámara de Diputados, un punto clave para avanzar con sus reformas económicas y políticas y resistir los intentos de la oposición de bloquear los decretos presidenciales.

El aplastante triunfo de Milei supone una alegría también para el gobierno de Estados Unidos. Hace dos semanas en la Casa Blanca, Trump manifestó su total respaldo a Milei y advirtió que podría recortar la ayuda financiera a Argentina si su aliado perdía.

“Si pierde, no seremos generosos con Argentina”, dijo el presidente estadounidense, aunque se había generado la confusión de que Trump se refería a unas presidenciales, que no corresponden en Argentina sino hasta 2027. “Estoy con este hombre porque su filosofía es correcta. Y puede que gane o puede que no gane; creo que va a ganar. Y si gana, nos quedamos con él, y si no gana, nos vamos”.

Triunfo pero no mayoría

En la Cámara Alta, el oficialismo también amplió su influencia: La Libertad Avanza triunfó en seis de los ocho distritos que renovaban bancas en el Senado.

Aun así, Milei no alcanzará el tercio necesario para garantizar la aprobación de leyes vinculadas a su plan de ajuste fiscal o vetar las propuestas impulsadas por la oposición, aunque se espera que pueda lograr alianzas con otras agrupaciones.

En tercer lugar se ubicó la alianza Provincias Unidas, integrada por varios gobernadores, que obtuvo el 5,8 % de los votos.

La jornada electoral estuvo marcada por una participación del 67,85 %, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983, lo que refleja un clima de desencanto político tras meses de ajustes y tensiones sociales.

El resultado consolida el poder de Milei en el Congreso y le otorga margen político para profundizar su programa de reformas, en un escenario en el que el peronismo perdió buena parte de su histórica base territorial.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: