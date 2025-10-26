El tiempo de hoy en Nueva York para este domingo 26 de octubre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir a las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 25% durante el día y del 1% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% durante el día y del 12% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:19 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:00 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 45 y los 55 grados Fahrenheit (7 y 13 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.