Francisca publica en YouTube cómo es el clóset de su hija Rafaella

Francisca cumplió uno de sus sueños con el nacimiento de Rafaella, pues aunque estaba muy feliz con sus hijos Gennaro y Franco, siempre comentó que le hubiera gustado tener una niña.

Ahora que la tiene, la conductora de Despierta América vive un lado más femenino de la maternidad, pues compra vestidos y lazos para poner a su bebé.

Como es recurrente, la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 comparte contenido de su vida como mamá y una de las cosas que ha querido mostrar es cómo es el clóset de Rafaella.

“Toda mamá yo creo que parte de lo que sueña al tener una hija es jugar a las muñecas. Aquí les voy a enseñar el closetcito de la princesa para que vean cómo va”, comentó en un video que subió a su canal de YouTube.

El clóset de Rafaella, la hija de Francisca

La dominicana estadounidense dijo que realmente ella ha comprado pocas cosas, pues la mayoría de la ropa que tiene ha sido regalado, al igual que algunos accesorios. “Su abuela paterna le ha regalado muchas cositas, miren esta monería”, dijo para luego enseñar un vestidito rosa.

Francisca siguió mostrando varias prendas que ha usado la niña para momentos especiales como cuando posaron juntas para la revista Hola!

Acerca de la organización, indicó que es todo un reto. “Hago lo que se puede porque tampoco es como que el clóset sea muy, muy grande, pero por los momentos es el espacio que tenemos para la princesa”, dijo.

Su público se mostró emocionado por ver esta parte de la habitación y le dejaron comentarios como: “Bella, toda su ajuar para esa princesa, Dios los siga bendiciendo a toda tu familia hermosa, no le compres muchas porque se le quedan rápido, ahorita les quedan pequeña”, “Todo hermoso y lleno de amor para tu princesa”, “Francisca bella me emociona hables de tu hija que llegó a despertar ese mundo de colores pastel y esos vestiditos para jugar a las muñecas”.

Sigue leyendo:

· Francisca muestra cómo fue el cumpleaños número 4 de Gennaro

· Francisca reaparece tras ausentarse de ‘Despierta América’ en la recta final de su embarazo

· Francisca revela qué es lo mejor de convertirse en una reina de belleza