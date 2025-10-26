Joven resultó gravemente herida tras ser apuñalada por su padrastro en El Bronx

Una niña de 12 años fue operada por heridas graves luego de que la policía dijera que su padrastro la acuchilló a ella y a su esposa en su apartamento de El Bronx.

Las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicaron que alguien llamó al 911 luego de escuchar a una mujer gritar a las 11:15 de la noche del miércoles en un edificio ubicado en la esquina de la calle 173 Este y la avenida Boone en Crotona Park East. Al llegar, hallaron a la menor con numerosas puñaladas en la cabeza y a una mujer de 31 años con una puñalada en el abdomen y un corte en la cara, de acuerdo con los funcionarios.

Asimismo, encontraron a otros dos niños, uno de 5 años y una niña de 2, ilesos, señaló la policía.

Los oficiales detuvieron a Joshua Burniside, de 28 años, y afirmó ser el esposo de la mujer y el padrastro de la joven. NYPD dijeron que es el padre biológico de los dos niños pequeños.

Los primeros en responder trasladaron a la adolescente al Centro Médico Infantil Cohen en estado crítico, mientras que su madre y los otros menores fueron llevados al Hospital Jacobi en condición estable, dijo NYPD.

Burnside fue acusado de agresión, posesión ilegal de arma y poner en peligro a un menor. Estaba a la espera de presentarse ante un juez en la Corte Penal de El Bronx el viernes, pero aún no se disponía de información de su abogado.

Los funcionarios dijeron que aún estaban investigando el motivo del ataque, que sucede en medio de un incremento de la violencia doméstica en toda la ciudad de Nueva York, incluyendo cuando la mayoría de los otros crímenes están disminuyendo, informó Gothamist.

Los datos del NYPD muestran que las denuncias de violencia doméstica han subido aproximadamente un 18% en los últimos cinco años, pero los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los especialistas en estos casos han tenido dificultades para discernir razones específicas detrás del aumento.

El alcalde Eric Adams y la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, informaron de la creación de una nueva unidad de violencia doméstica, que enviara a unos 450 investigadores a toda la Gran Manzana.

La policía ha arrestado una cantidad grande de personas por violencia doméstica en los últimos años, incluyendo más de 60,000 en 2024.

Sigue leyendo: