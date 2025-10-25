Asfixia química: esposo acusado tras dramática muerte de una madre en hogar en Nueva York

Asif Qureshi fue procesado ayer por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que el cuerpo de su esposa fuese encontrado asfixiado con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

Aleena Asif murió misteriosamente en su hogar por asfixia con una sustancia química, según la policía del condado Nassau. Los agentes arrestaron a Qureshi, quien, según dijeron, fue visto el 17 de octubre en un video de vigilancia colándose en la casa usando una máscara, sudadera con capucha y guantes, supuestamente escondiéndose y esperando a que su ex esposa regresara, reportó CBS News. Según los investigadores, la atacó con la mezcla química cuando llegó.

Después de que Asif no recogiera a sus hijos de la escuela como de costumbre, los agentes acudieron a una revisión médica en su vivienda ubicada en 143 Larch Drive, en la localidad Herricks, poco antes de las 4 p.m. de ese día. Allí encontraron a la mujer de 46 años inconsciente y sin respirar, con aparentes quemaduras faciales, según un comunicado de la Policía del condado de Nassau.

Asif fue declarada muerta en el lugar, acotó NBC News. El jueves el médico forense determinó que la causa del deceso fue un homicidio doloso por asfixia causada por una sustancia química desconocida, y anunció que realizarán más pruebas al cuerpo, mientras la investigación sigue en curso.

“Es un compuesto parecido al cianuro lo que se utilizó para asfixiarla”, declaró el capitán detective Stephen Fitzpatrick. Supuestamente Qureshi huyó en una bicicleta eléctrica que ató a un poste a unas cuadras de la casa. Incluso probó una ruta de escape por la avenida Hillside la semana anterior, según los investigadores.

La policía describió el inestable matrimonio de la pareja. “Él se negó a aceptar los papeles del divorcio y comenzó a aparecerse en su casa”, dijo Fitzpatrick, describiendo “Un patrón de acoso”. Qureshi, de 53 años y residente de Queens, tenía un arresto previo por violencia doméstica y se habían reportado otros cuatro incidentes, indicó News 12. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Asif fue la primera de dos mujeres encontradas muertas en sus casas en la región en menos de una semana, destacó Daily News. A pocos kilómetros al oeste de Herricks, en Ridgewood (Queens, NYC), una víctima de 48 años fue hallada sin vida el martes por la noche. La mujer no ha sido identificada públicamente y las autoridades no han revelado la causa del deceso.

Una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) afirmó que era necesario realizar más investigaciones para determinar si hubo algún delito en la muerte de la mujer en Queens. El cuerpo no parecía presentar traumatismos ni lesiones visibles, acotó QNS.com

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Este mes Christina Burdette (34) fue hallada sin vida en un apartamento en Atlantic City, Nueva Jersey, dejando dos niños huérfanos. Una autopsia determinó que murió debido a complicaciones de “múltiples traumatismos por fuerza contundente con abuso crónico” y Ceani Barnes, joven de 22 años, fue acusada de homicidio agravado. Previamente un adolescente fue arrestado después de que una mujer fuese apuñalada hasta la muerte dentro de una casa en el sur de Nueva Jersey.

El año pasado William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. En 2021 la estudiante de medicina Nafiah Ikram fue quemada en un ataque con ácido lanzado a su cara y otras partes del cuerpo frente a su hogar en Long Island (NY) y aún nadie ha sido detenido por el caso.

