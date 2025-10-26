Trump y Xi Jinping se reunirán para sellar el acuerdo que permitirá operar legalmente a TikTok en Estados Unidos

Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, se preparan para cerrar formalmente el acuerdo que permitirá a TikTok seguir operando en territorio estadounidense, según confirmó este domingo el secretario del Tesoro Scott Bessent en declaraciones a CBS News.

Ambos mandatarios se encontrarán el 30 de octubre en Corea del Sur, durante la última parada de la gira asiática de Trump, en una reunión que también busca aliviar las tensiones bilaterales tras las recientes restricciones impuestas por Pekín a la exportación de tierras raras, esenciales para la industria tecnológica.

“Hemos llegado a un acuerdo definitivo sobre TikTok. Firmamos uno en Madrid, y creo que a partir de hoy todos los detalles están resueltos. Será responsabilidad de los dos líderes consumar la transacción el jueves en Corea”, afirmó Bessent.

El funcionario encabezó las negociaciones con su contraparte china durante las conversaciones comerciales celebradas en Malasia.

El acuerdo entre Washington y ByteDance, la empresa matriz de TikTok, se alcanzó en septiembre con el respaldo del gobierno chino. El pacto busca cumplir con una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024, que obligaba a la aplicación a cesar operaciones en el país si no se desvinculaba de su control chino por razones de seguridad nacional.

Se creará una empresa conjunta con 20% de participación china

El plan contempla la creación de una nueva empresa conjunta con mayoría de capital estadounidense, en la que ByteDance conservará un 20% de participación. Esta estructura está diseñada para limitar cualquier posible acceso del gobierno chino a los servidores que almacenan datos de los usuarios.

Posteriormente, Trump firmó una orden ejecutiva que allanó el camino para la nueva estructura corporativa, respaldada por inversionistas estadounidenses, entre ellos los directores de Dell y Oracle.

Oracle será responsable de la supervisión del algoritmo de TikTok y del manejo de la información dentro de los servidores.

Aunque Washington no ha divulgado los detalles financieros del pacto, Bessent evitó profundizar en los aspectos comerciales durante su entrevista, señalando que su papel se limitó a asegurar el visto bueno de Pekín.“Mi misión era conseguir que los chinos aprobaran la transacción, y creo que lo logramos con éxito en los últimos dos días”, afirmó.

