Joven de 14 años murió en un presunto reto de TikTok: inhaló desodorante en aerosol

Un nuevo caso vinculado a los peligros virales de las redes sociales ha conmocionado a Irlanda. Daniel Maguire, un adolescente de 14 años, falleció tras inhalar los vapores de una lata de desodorante en su habitación, presuntamente tratando de cumplir un reto de TikTok conocido como “gas rápido”.

El hecho ocurrió la noche del pasado 27 de septiembre en la localidad de Hartstown, en la capital Dublín, según reportó el diario Irish Mirror.

Daniel, quien era estudiante de tercer año en la escuela Hartstown Community, fue hallado inconsciente en su dormitorio. Su padre y su hermano mayor, de 23 años, intentaron reanimarlo con maniobras de RCP mientras pedían ayuda a los servicios de emergencia, pero el joven ya no respondía.

Cuando llegaron los paramédicos, ya había fallecido.

Una muerte incomprensible

Horas antes de la tragedia, Daniel había tenido un día normal: fue al gimnasio, jugó fútbol con sus amigos, cenó y hasta conversó con su familia. “Simplemente cometió un error”, relató su padre, llamado Dermot, al medio irlandés.

Aunque la familia no ha podido confirmar si el adolescente estaba participando en un reto de TikTok, Dermot explicó que la inhalación de aerosoles se ha vuelto una tendencia peligrosa entre adolescentes.

“No sabemos si fue un reto de TikTok o no. Solo sabemos que Daniel cometió un error. Se desmayó. Nunca despertó”, lamentó.

Semanas después de la muerte de su hijo, el madre decidió romper el silencio y grabó un video con el propósito de concientizar a otros jóvenes y padres sobre los riesgos de inhalar productos en aerosol.

“Esto no puede continuar. Hemos sabido de tantos otros niños y adultos que han muerto recientemente por esto, y no es lo suficientemente público”, advirtió.

La nefasta práctica de “gas rápido” consiste en inhalar gases o vapores de productos domésticos, como aerosoles o desodorantes, para experimentar una sensación de euforia temporal. Especialistas advierten que puede provocar fallas cardíacas, pérdida de conciencia y muerte súbita incluso tras un solo intento.