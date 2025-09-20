La Casa Blanca afirma que el acuerdo para que TikTok siga en EE.UU. está listo: falta la firma

La Casa Blanca confirmó este sábado que ya está prácticamente cerrado el acuerdo que permitirá a TikTok seguir operando en Estados Unidos, aunque bajo una nueva estructura en la que la representación china será mínima.

“Estamos completamente seguros de que el acuerdo está cerrado. Ahora solo falta la firma, y el equipo del presidente Donald Trump está trabajando con sus homólogos chinos para lograrlo”, señaló la portavoz Karoline Leavitt en una entrevista con Fox News.

El marco del pacto se definió esta semana durante negociaciones bilaterales en Madrid. Aunque los detalles se han mantenido en reserva, Trump aseguró el viernes que el acuerdo está “prácticamente listo” tras una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping.

Por su parte, Pekín se limitó a señalar que “respeta la voluntad de las empresas” involucradas en la negociación y evitó dar más precisiones sobre el futuro de la popular aplicación.

De acuerdo con Leavitt, la fórmula planteada prioriza los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El esquema contempla que TikTok en Estados Unidos será controlada por una sociedad con mayoría accionaria estadounidense y un consejo directivo compuesto por siete miembros, de los cuales seis serán estadounidenses.

La gestión de los datos y la privacidad de los usuarios quedará en manos de Oracle, mientras que el control del algoritmo también estará bajo supervisión estadounidense. “Todos estos detalles ya han sido acordados. Ahora solo necesitamos la firma, y preveo que sucederá en los próximos días”, aseguró la vocera.

El Congreso estableció en 2024 que TikTok solo podría seguir operando en suelo estadounidense si lograba desvincularse suficientemente de su matriz china, ByteDance, en especial en lo relacionado con el acceso de Pekín a los datos de usuarios.

En paralelo, Trump extendió por cuarta vez este año el plazo para que la aplicación continúe disponible en el país. TikTok funcionará al menos hasta el 16 de diciembre, a la espera de que se formalice el acuerdo.

