Vuelos al aeropuerto de Los Ángeles fueron suspendidos por falta de controladores aéreos

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que este domingo 26 de octubre los vuelos que se dirigían al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) tuvieron que ser suspendidos debido a la escasez de trabajadores en una instalación de control de tráfico aéreo.

Uno de los aeropuertos con el mayor tráfico aéreo de todo el país se vio afectado cuando la FAA tuvo que emitir una orden de suspensión temporal para todos los vuelos, debido a que no hay el suficiente personal realizando sus labores por el cierre del Gobierno.

El personal trabaja sin recibir su pago

El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, señaló que ante el problema, los más afectados serían los viajeros con vuelos retrasados y hasta cancelados en los próximos días. Y confirmó que los controladores de tráfico aéreo del país están trabajando sin recibir un sueldo debido al cierre del Gobierno federal, informó The Associated Press.

ABC7 News reportó que los aviones con destino a Los Ángeles fueron retenidos en sus aeropuertos de origen desde las 8:40 de la mañana del domingo. Horas más tarde levantaron la suspensión, aunque esto podría continuar por varios días más.

Las autoridades aéreas le piden a todos los viajeros que consulten los estados de sus vuelos y confirmen si continuarán con su mismo itinerario.

Controladores se reportaron enfermos

El director de transporte, ofreció una entrevista al programa Sunday Morning Futures de Fox News en donde indicó que los controladores estaban llamando para reportarse enfermos, debido a las preocupaciones económicas y el estrés por el que están pasando.

“Ayer mismo, tuvimos 22 alertas de personal. Es uno de los niveles más altos que hemos visto en el sistema desde que comenzó el cierre. Y eso es señal de que los controladores se están agotando”, compartió Duffy en el noticiero.

AP informó que la escasez de personal también afectó otros aeropuertos, ya que hubo interrupciones en los despegues y llegadas en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey y en el Aeropuerto de Teteboro, y en el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida en Fort Meyers, Florida.

