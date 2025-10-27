Condenan a cadena perpetua a la mujer que apuñaló fatalmente a un niño en Ohio

La mujer que atacó fatalmente a un niño de 3 años fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en Cleveland. Los abogados defensores aseguraron que apelarán la decisión del juez, argumentando que la mujer padece de problemas mentales.

El juez del condado de Cuyahoga, John Russo, impuso la sentencia en contra de Bionca Ellis, de 34 años, por el ataque de junio de 2024 en donde murió Julian Wood, de 3 años, y su madre, Margot Wood quedó herida.

“En mis años como fiscal he presenciado actos de violencia inimaginables, pero este es uno de los más desgarradores. Las horribles acciones de Bionca Ellis merecen nada menos que cadena perpetua sin libertad condicional”, declaró el fiscal Michael C. O’Malley en un comunicado.

Culpable de todos los cargos

El 15 de octubre, un jurado declaró a Ellis culpable de un cargo de asesinato agravado, dos cargos de asesinato, dos cargos de intento de asesinato, dos cargos de agresión criminal, un cargo de poner en peligro a un menor y un cargo de robo menor. Permanece en prisión con una fianza de $5,000,000 de dólares.

Después de dictar la sentencia, los abogados de Ellis, afirmaron que el fallo es un “resultado erróneo” y que su clienta apelará la condena y la sentencia, ya que se habían declarado no culpables por demencia.

“Desde el momento de su arresto y durante todo el proceso, se la considera incompetente, así que nos cuesta aceptarlo”, dijo a The Associated Press, el abogado Mack.

“Pensar que solo estuvo bien ese momento, solo ese día, pero que el resto de los días admitiremos que padecía una grave enfermedad mental”, añadió.

¿Qué sucedió?

El 3 de junio de 2024, alrededor de las 3:00 de la tarde, Bionca Ellis robó dos cuchillos de la tienda Volunteers of America, que se encuentra junto al Giant Eagle, en North Olmsted. Tras obtener el cuchillo, la mujer caminó hacia la puerta del supermercado.

Ellis siguió a las victimas hasta el estacionamiento, cuando se disponía a guardar sus compras, Ellis se acercó al carrito y apuñaló al niño de 3 años varias veces, cuando su madre intentó ayudarlo, también recibió puñaladas.

Las autoridades llegaron al lugar y vieron a Ellis caminando con el cuchillo en la mano, en ese momento fue arrestada. El Servicio Médico de Emergencia le brindó asistencia a Julian Wood y su madre, ambos fueron trasladados a un hospital. Horas más tarde el bebé fue declarado muerto.

