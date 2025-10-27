Diez personas acusadas de ciberacoso a la primera dama de Francia por afirmar que nació hombre

Diez personas serán juzgadas durante esta semana en París por el delito de ciberacoso sexista en contra de Brigitte Macron, luego de difundir a través de internet “comentarios maliciosos” sobre el género y la sexualidad de la primera dama de Francia, afirmando que nació hombre.

Las personas acusadas son ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 60 años, quienes el lunes se presentaron en los juzgados de la capital francesa. AFP confirmó que Tiphaine Auzière, hija de Brigitte estará presente en una audiencia para testificar.

Demanda en EE.UU. contra influencer

Este juicio se produce tres meses después de que el presidente Emmanuel Macron y su esposa presentaran una demanda por difamación de 22 cargos en Delaware, Estados Unidos, contra la influencer Candace Owens, quien ha estado propagando “ficciones extravagantes, difamatorias y descabelladas”.

En marzo de 2024 declaró que apostaba “toda su reputación profesional” a que Brigitte Macron “es en realidad un hombre”.

La teoría conspirativa sostiene que Brigitte Macron nació siendo hombre bajo el nombre Jean-Michel Trogneux, que en realidad es el de su hermano.

Calificaron la diferencia de edad entre ellos como “pedofilia”

Con lo que respecta al caso en Francia de las diez personas acusadas, se trata de una denuncia que presentó el abogado de la primera dama en agosto de 2024 por acoso cibernético.

Según las investigaciones había acusaciones contra ellos, quienes conspiraban sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron. Además calificaron la diferencia de edad entre ella y el presidente (24 años) de “pedofilia”, según dijo el fiscal. Se espera que el juicio dure dos días y es probable que el veredicto se dicte después.

CNN compartió que entre las diez personas que son juzgadas se encuentran un funcionario electo, un galerista, un especialista en informática, un profesor, un administrador de propiedades y un empresario.

El año pasado fue hallada culpable la “médium” de 51 años Delphine J., alías Amandine Roy, quien difundió el rumor de que Brigitte Macron, cuyo apellido de soltera era Trogneux, era en realidad su hermano Jean-Michel Trogneaux que había cambiado de género.

