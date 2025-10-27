“Le hizo ganar mucho dinero a EE.UU.”: Trump elogia victoria legislativa de Milei

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que la victoria legislativa del mandatario argentino Javier Milei no solo fortaleció al gobierno libertario en Buenos Aires, sino que también “hizo ganar mucho dinero a Estados Unidos”.

Durante el vuelo hacia Japón, Trump explicó a los periodistas que el resultado electoral impulsó los bonos y mejoró la calificación de la deuda argentina.

“Creo que ahora mismo hemos ganado mucho dinero gracias a esa elección, porque los bonos han subido. Toda la calificación de la deuda ha mejorado. Esa elección le hizo ganar mucho dinero a Estados Unidos”, afirmó el mandatario.

El comentario se produjo tras la amplia victoria de La Libertad Avanza (LLA), que se impuso con poco más del 40% de los votos en las legislativas argentinas, resultado que consolida el poder político de Milei en el Congreso.

Para Trump, ese triunfo fue también una señal de confianza hacia las políticas de libre mercado y el vínculo bilateral con Washington.

Respaldo financiero

El republicano recordó que su administración había respaldado a Milei con apoyo financiero y político, mediante un acuerdo de intercambio de divisas (swap) por $20,000 millones de dólares, con otro instrumento adicional en negociación por la misma cantidad.

De concretarse, el paquete total de ayuda ascendería a $40,000 millones de dólares, destinado a estabilizar la economía argentina y fortalecer sus reservas.

Trump felicitó personalmente al presidente argentino y destacó la magnitud de su victoria: “Fue un gran ganador y contó con mucha ayuda por nuestra parte. Le di mi apoyo, un apoyo muy firme. No solo ganó, sino que lo hizo por un amplio margen. Fue algo fantástico”, declaró.

Desde Buenos Aires, Milei respondió con un mensaje en redes sociales agradeciendo el respaldo de Washington: “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina… Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental”, escribió el mandatario.

Resaltó el trabajo de Bessent

Trump también aprovechó para elogiar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por haber negociado personalmente con instituciones privadas los mecanismos de asistencia económica.

Según el presidente estadounidense, ese trabajo permitió reforzar la influencia de Estados Unidos en la región. “Estamos consiguiendo una gran influencia en Sudamérica en muchos sentidos”, aseguró.

Bessent, quien viajaba junto al mandatario, coincidió en que los resultados electorales fortalecen la confianza del mercado argentino. “Ahora creo que el mercado se va a cuidar solo y va a tener mucha confianza en sus políticas”, dijo.

Agregó que el respaldo de Washington actuó como “un puente” para el período posterior a las elecciones y subrayó que “el pueblo argentino se ha pronunciado” a favor del rumbo económico impulsado por Milei.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: