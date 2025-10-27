Más del 67% de los neoyorquinos respaldan preguntas en elecciones sobre cambios en normas de vivienda

En las elecciones en curso, que terminarán el 4 de noviembre, además de Alcalde y otras posiciones municipales, los neoyorquinos serán indagados sobre varias preguntas que buscan promover cambios en normas de vivienda para construir apartamentos asequibles. Y aunque un sector proveniente del Concejo Municipal ha promovido una fuerte oposición a la consulta, una encuesta elaborada por Morning Consult reveló que la amplia mayoría de los neoyorquinos sí respalda los cambios propuesta.

De acuerdo con el sondeo, el 70% de los votantes neoyorquinos apoya una medida para agilizar las solicitudes de vivienda asequible, el 67% apoya la simplificación de los procesos de revisión para proyectos de vivienda modestos y el 66% apoya la creación de una Junta de Apelaciones de Vivienda Asequible.

La proposición 2 crearía un proceso de aprobación más simple y rápido para nuevas unidades de vivienda y reducirá el plazo de revisión de un promedio de 8 meses a 90 días. La proposición 3 eximiría a los proyectos de vivienda modestos y de resiliencia climática de requisitos onerosos, la proposición 4 garantizaría que una unidad de apelaciones compuesta por el Alcalde, el Presidente del Concejo y el Presidente del condado correspondiente revisen decisiones del Ayuntamiento, y la proposición 5 moderniza el Mapa de la Ciudad.

“Los resultados de esta encuesta dejan claro que los neoyorquinos comprenden la urgencia de nuestra crisis de vivienda y la necesidad de una reforma rápida y significativa”, aseguró Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de la Partnership for New York City. “Dos tercios de los neoyorquinos respaldan estas medidas electorales para agilizar, simplificar y optimizar la producción de viviendas y comenzar a construir las viviendas asequibles que merecen las familias trabajadoras. En estas elecciones, los votantes tendrán la oportunidad de considerar estas propuestas y ayudar a Nueva York a dar un paso práctico hacia adelante con un enfoque más inteligente, moderno y eficaz para la vivienda”.

La encuesta, realizada a 581 votantes registrados en la ciudad de Nueva York, fue llevada a cabo por Morning Consult entre el 16 y el 18 de octubre de 2025. Los resultados de la encuesta completa tienen un margen de error de más o menos 4 puntos porcentuales.

Rachel Fee, directora ejecutiva de la Conferencia de Vivienda de Nueva York y defensora de reformas a las leyes de vivienda advierte que con las propuestas en cuestión, las comunidades sentirán el impacto positivo para hacerle frente a la crisis de vivienda.

“Ya era hora de que cambiáramos eso. Las Proposiciones 2, 3, 4 y 5 nos dan la oportunidad de corregir nuestro deficiente proceso de aprobación del uso del suelo y agilizar la construcción de viviendas asequibles, garantizando su incorporación en todos los barrios de la ciudad”, asegura la líder de vivienda. “En estas elecciones, es hora de que sea más rápido, justo y fácil crear las viviendas asequibles que los neoyorquinos necesitan”.

La encuesta también muestra que entre el 13% y el 18% de los encuestados se oponen a la medida, mientras que el 17% está indeciso. Asimismo deja ver que los seguidores del demócrata Zohran Mamdani para la Alcaldía apoyan la consulta con el 85%, mientras que los seguidores del independiente Andrew Cuomo la respaldan con el 59%.

Se estima que actualmente tan solo existe en la Gran Manzana un 1.4% de apartamentos asequibles vacantes.