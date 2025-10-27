Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del lunes, 27 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que dan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si te interesa participar en sus sorteos o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Mira aquí los resultados de hoy lunes, 27 de octubre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. Ahora mismo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del lunes 27 de octubre

Los números ganadores son: 35 27 21

SÚPER KINO TV | Números ganadores del lunes 27 de octubre

Los números ganadores son: 74 35 53 62 25 79 20 01 28 64 09 17 06 37 80 22 47 59 55 46

LOTTO POOL | Números ganadores del lunes 27 de octubre

Los números ganadores son: 01 11 19 21 26

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del lunes 27 de octubre

Los números ganadores son: 39 13 20

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de adquirir un boleto en cualquiera de los lugares de venta autorizados. Tu boleto cuenta con una serie de números que tendrás que seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás hacer la cantidad de jugadas que quieras.

Una vez seleccionados tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar cuidadosamente. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para conseguir premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos obtienen premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan diariamente en distintos momentos del día. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, ya que otorga a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es para ti.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Además, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El juego consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan elegido cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria