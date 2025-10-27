Trump revela que se sometió a una resonancia magnética

El presidente Donald Trump confirmó este lunes que se sometió a una resonancia magnética durante una reciente visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, y afirmó que los resultados fueron “perfectos”, aunque evitó detallar los motivos del procedimiento.

Durante un intercambio con periodistas a bordo del Air Force One, Trump, de 79 años, señaló que la evaluación médica fue “muy completa”: “Nos hicieron una resonancia magnética, la máquina, todo… y salió perfecto”, dijo según NBC News.

Añadió que los doctores le entregaron “algunos de los mejores informes” que habían visto.

“Creo que les dieron un resultado muy concluyente: nadie les ha dado informes como los que les di, y si no creyera que iba a ser bueno, les habría dicho algo negativo, no me habría presentado, habría hecho algo. Pero los médicos dieron algunos de los mejores informes para la edad, algunos de los mejores informes que han visto”, aseveró el presidente.

Última evaluación

La Casa Blanca había descrito la visita como parte de una “evaluación de seguimiento” posterior al examen físico anual que el mandatario se realizó en abril.

Un memorando firmado por el médico presidencial Sean Barbabella indicó que la cita incluyó “imágenes avanzadas, análisis de laboratorio y evaluaciones preventivas de salud”, aunque no especificó el motivo del examen ni confirmó explícitamente la resonancia.

El informe médico, difundido tras la revisión, concluyó que el presidente “goza de una salud excepcional”, con un desempeño cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico “sólido”. Según el documento, también recibió las vacunas contra la gripe y la COVID-19.

Salud de Trump en el foco

La salud del mandatario ha sido objeto de atención en los últimos meses, luego de que fuera fotografiado con un moretón en la mano derecha y cierta hinchazón en las piernas, signos que la Casa Blanca atribuyó en febrero a su actividad constante y al contacto físico con el público.

En julio, el médico presidencial aclaró que Trump toma aspirina como medida preventiva cardiovascular, lo que explicaría la aparición ocasional de hematomas.

Pese a las especulaciones, el presidente insistió este lunes en que sus resultados médicos son “excelentes” y que los informes están disponibles para quien desee consultarlos.

