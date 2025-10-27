Voces de los Pasajeros: Por qué Nueva York Necesita un alcalde del transporte

Llevo más de cincuenta años usando el autobús y el metro en la ciudad de Nueva York. Vivo en Jackson Heights con mi pareja, con quien llevo 24 años de relación, y paso mucho tiempo en los Rockaways, donde viven mi madre y mis hermanos. Para mí, el autobús no es solo un medio de transporte, sino que es mi forma de mantenerme conectado con mi familia, mi comunidad y mi ciudad.

A lo largo de estas décadas, he visto cuánto depende esta ciudad de los autobuses. Conectan barrios a los que el metro casi no llega, ayudan a las personas mayores a ir al médico, a los estudiantes a la escuela y a los trabajadores a sus trabajos. Pero con demasiada frecuencia, los usuarios de autobuses como yo quedamos al margen de las conversaciones que afectan el tránsito. Nuestros autobuses se han vuelto más lentos, más concurridos, y a menudo nuestras voces son ignoradas por personas que no comprenden lo que significa depender del sistema todos los días.

Por eso me convertí en activista por un mejor transporte público. Durante el primer rediseño de líneas de autobuses de Queens, la MTA propuso recortar o desviar varias rutas de las que dependen mis vecinos. El plan se basaba en la falsa idea de que “nadie quiere tomar el autobús”. Pero en Jackson Heights, eso está totalmente lejos de la realidad. Tenemos una de las comunidades de jubilados más grandes de la ciudad. Miles de neoyorquinos mayores dependen del autobús porque la mayoría de nuestras estaciones de metro no son accesibles. Cuando esas rutas se vieron amenazadas, ayudé a organizar a cientos de pasajeros para que se levantaran y exigieran que se escucharan nuestras voces.

Esa lucha me enseñó algo que nunca olvidaré: ¡los pasajeros tienen poder! Cuando nos organizamos y alzamos la voz, podemos lograr un cambio real. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo de nuevo al elegir a un alcalde que realmente usa el autobús y entiende nuestras dificultades diarias. Por eso me uní al comité de apoyo de Riders Alliance para su primer endoso político. Como miembro de ese grupo, voté a favor de Zohran Mamdani para alcalde. Lo hice porque Zohran representa todo lo que los pasajeros de autobuses necesitan en un líder. No solo habla de transporte público, él lo vive. He visto a Zohran abogando activamente por los pasajeros en Albany y en las esquinas de Queens luchando por autobuses más rápidos y calles más seguras, mucho antes de que se postulara a la alcaldía. Es el tipo de líder que escucha, que se hace presente y que no teme desafiar a los poderosos intereses políticos que frenan el progreso de nuestras comunidades. Es valiente, honesto y no tiene miedo de decir que nuestros autobuses deberían ser gratuitos y rápidos, que nuestra ciudad debería funcionar para todos, no solo para los conductores.

Necesitamos un verdadero alcalde del transporte. Alguien que viaje con nosotros, que entienda que cada minuto que un autobús permanece en el tráfico es un minuto robado a un trabajador, a un padre, a un estudiante. Zohran es ese líder. Los usuarios del autobús y del metro son el corazón de esta ciudad, y es hora de que tengamos un alcalde que se mueva con nosotros, y por nosotros, todos los días.

Jim Burke es miembro del comité de endoso de Riders Alliance