Walmart vende canasta de comida de Acción de Gracias para 10 personas por menos de $4 por persona

Walmart lanzó una oferta especial para el Día de Acción de Gracias que promete aliviar el bolsillo de millones de familias estadounidenses: una canasta completa para 10 personas por menos de $4 dólares por persona, la más económica desde antes de la pandemia.

A pesar de que el precio del pavo se mantiene en alza este año, Walmart anunció que ofrecerá su tradicional pavo Butterball al precio más bajo en más de cinco años, a $0.97 por libra, frente al promedio nacional de $1.32 por libra, según cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Esto representa un ahorro importante frente a la media nacional, que refleja un aumento del 40% en el costo del pavo respecto al año anterior.

La American Farm Bureau Federation había estimado que una cena de Acción de Gracias para 10 personas en 2024 costaría poco más de $58, con el pavo a $1.60 por libra.

La nueva oferta de Walmart pone el costo total de la comida en menos de $40, es decir, alrededor de $1.80 menos por persona que el promedio nacional estimado.

Aunque Walmart dice que la cena cuesta menos de 4 dólares por persona, no tiene un precio fijo.

No se vende como una caja cerrada, sino como una lista de productos con descuento que puedes agregar al carrito.

El total se calcula con los precios de tu tienda local, por eso el costo final puede variar un poco según la zona o los impuestos.

El paquete incluye más de 20 productos de marcas reconocidas y de la línea Great Value, a los precios más bajos desde que la compañía inició su programa de canastas de Acción de Gracias en 2022. Entre ellos se encuentran:

-Pavo Butterball de 13.5 lb. (a $0.97 por libra, el precio más bajo desde 2019)

-Cebollas fritas Kinder’s, 4.5 oz.

-Crema de champiñones Campbell’s, 10.5 oz. (1 lata)

-Relleno para pavo Stove Top (paquete doble de 2 x 6 oz.)

-Panecillos Great Value Dinner Rolls, 12 unidades

-Papas russet frescas, 5 lb.

-Arándanos frescos, 12 oz.

-Zanahorias baby Great Value, 2 lb.

-Maíz Great Value, 15 oz. (3 latas)

-Ejotes Great Value, 14.5 oz. (3 latas)

-Macarrones con queso Great Value Artisan, 12 oz. (3 cajas)

-Mezcla para salsa gravy Great Value Brown Gravy Mix, 0.87 oz. (2 paquetes)

-Costras para pay Great Value Pie Crusts

-Leche evaporada Great Value, 12 fl. oz.

-Puré de calabaza Great Value 100% Pure Pumpkin, 15 oz.

Además, Walmart ofrecerá opciones adicionales como una versión sin gluten, una canasta ‘Balanceada’ con productos altos en proteína y una edición con Prime Rib.

Todas las ofertas estarán disponibles hasta el 25 de diciembre, tanto en línea como en tiendas físicas, y los nuevos usuarios de recogida o entrega a domicilio podrán obtener envío exprés gratuito.

John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart U.S., declaró: “Queremos que cada familia pueda compartir una comida y celebrar sin tener que comprometer la calidad, la cantidad o la tradición”.

Desde que comenzó el programa hace tres años, millones de clientes han aprovechado esta oferta para mantener viva la tradición sin sacrificar su presupuesto.

El contexto económico ha complicado las celebraciones para muchas familias. Según datos del USDA, más de 3 millones de pavos han sido afectados este año por brotes de gripe aviar, lo que ha reducido la oferta y presionado los precios.

Solo en el último mes, más de 500 mil aves se vieron afectadas.

A esto se suman factores como el aumento del costo de los alimentos, los gastos médicos y la incertidumbre provocada por el posible cierre del gobierno, que amenaza con suspender temporalmente el programa de asistencia alimentaria SNAP, del que depende 1 de cada 8 estadounidenses.

