10 trabajos de temporada donde los jubilados pueden ganar más de $20 por hora

Cada vez más personas jubiladas en Estados Unidos buscan formas de complementar sus ingresos sin renunciar a la flexibilidad o a la calidad de vida.

El trabajo temporal, especialmente en ciertas épocas del año, se ha convertido en una excelente opción: permite mantenerse activos, conocer gente nueva y ganar un dinero extra que puede marcar la diferencia en el presupuesto.

Algunas de estas oportunidades pagan más de $20 por hora y no requieren un gran esfuerzo físico.

1. Recolector de frutas

-Salario: hasta $20 por hora

Para quienes disfrutan del aire libre y del trabajo físico moderado, la cosecha de frutas puede ser una excelente alternativa.

En otoño, muchas granjas contratan personal temporal para recolectar manzanas, fresas y otros productos.

Plataformas como Pickingjobs ofrecen información sobre vacantes disponibles en distintas regiones del país.

2. Comprador de supermercado

-Salario: entre $300 y $500 semanales (medio tiempo)

Con el auge de las entregas a domicilio, las empresas necesitan compradores que seleccionen y empaquen los pedidos.

Esta labor, que resulta sencilla para quienes han hecho compras toda su vida, puede realizarse para plataformas como Instacart, Amazon o cadenas como Wegmans.

3. Servicio al cliente remoto

-Salario: hasta $20 por hora

Hablar por teléfono sigue siendo la forma preferida de comunicación para muchas personas mayores, lo que convierte esta opción en ideal.

Las empresas buscan representantes que puedan atender a los clientes desde casa, eliminando la necesidad de trasladarse.

Los centros de atención locales también ofrecen estas posiciones, a veces con salarios ligeramente más altos.

4. Envoltorio de regalos

-Salario: hasta $20 por hora

Durante la temporada navideña, tiendas departamentales, centros comerciales y empresas como Amazon contratan personal exclusivamente para envolver regalos.

Si se tiene buen gusto y paciencia, es una manera tranquila y creativa de ganar dinero adicional.

5. Conductor

–Salario: hasta $28 por hora

Entregar paquetes o alimentos es una de las opciones mejor pagadas y con menos exigencia física. Además, permite trabajar escuchando música o podcasts.

Empresas como UPS, Amazon, Uber Eats o DoorDash amplían sus contrataciones durante los meses festivos.

6. Empleado en parques nacionales o estatales

-Salario: hasta $25 por hora

Para quienes cuentan con una casa rodante o planean viajar, trabajar en parques o destinos turísticos puede resolver dos necesidades al mismo tiempo: generar ingresos y conocer nuevos lugares.

Algunos empleadores, como Mount Rushmore National Park o Glacier National Park Lodges, incluso ofrecen estacionamiento con servicios incluidos como parte del contrato.

7. Asociado en tiendas minoristas de lujo

-Salario: hasta $20 por hora

Las tiendas de alta gama suelen ofrecer salarios competitivos en comparación con el comercio minorista tradicional.

El trabajo consiste principalmente en atención al cliente sin tareas pesadas.

Empresas como Ralph Lauren, Swarovski, Banana Republic o Macy’s suelen contratar refuerzos durante las temporadas altas.

8. Tutor

-Salario: hasta $60 por hora

Las personas con experiencia docente o dominio de un segundo idioma pueden aprovechar sus conocimientos ofreciendo clases particulares.

Durante las vacaciones escolares, muchos padres buscan tutores para mantener a sus hijos activos académicamente.

Plataformas como Wyzant o Tutor.com permiten establecer tarifas y horarios de forma independiente.

9. Niñera o cuidador infantil

-Salario: hasta $23 por hora

Quienes disfrutan del tiempo con niños pueden trabajar como cuidadores temporales, especialmente durante las vacaciones escolares.

Sitios como Care.com permiten crear perfiles para conectar con familias que buscan este tipo de servicio.

10. Acomodador en teatros

–Salario: hasta $20 por hora

Los cines y teatros suelen aumentar su plantilla en épocas festivas, cuando el público crece y los estrenos abundan.

Es un trabajo ligero que generalmente se realiza por las tardes o noches, ideal para quienes buscan un horario flexible y un entorno social.

Con múltiples opciones disponibles, desde trabajos al aire libre hasta funciones en casa, los jubilados tienen hoy más oportunidades que nunca para generar ingresos adicionales sin comprometer su estilo de vida.

