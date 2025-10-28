EE.UU. destruye cuatro embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico: reportan 14 muertos

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este martes una ofensiva militar en el Pacífico Oriental dirigida a organizaciones del narcotráfico, lo que dejó un saldo de al menos 14 muertos tras ser destruidas cuatro embarcaciones.

La acción, ejecutada bajo la dirección del presidente Donald Trump, se concretó en tres ataques distintos que impactaron a cuatro buques relacionados con el transporte de estupefacientes, así lo anunció a través de la cuenta oficial del secretario en su cuenta de X.

“Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, precisó.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



Ataques se produjeron en aguas internacionales

De acuerdo con Hegseth, los ataques fueron descritos como “cinéticos letales”, los cuales ocurrieron en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier país.

Asimismo, el Departamento de Defensa confirmó que los cuatro buques mercantes eran objeto de seguimiento por parte del aparato de inteligencia estadounidense. Presuntamente, estaban transitando por rutas conocidas de narcotráfico con estupefacientes en el momento de la intercepción.

No se reportaron heridos entre las fuerzas militares de los Estados Unidos que participaron en la acción.

En relación con el sobreviviente, el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) activó de inmediato los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR). Las autoridades de SAR mexicanas tomaron la responsabilidad del caso y están coordinando las acciones de rescate.

Compromiso con la Seguridad Nacional

Del mismo modo, Hegseth aseguró que el enfoque del Departamento ha pasado de la defensa de otras naciones a la protección del territorio propio: “El Departamento ha dedicado más de dos décadas a defender otras patrias. Ahora, defendemos la nuestra.”

Además, el secretario emitió una advertencia sobre la continuidad de estas operaciones, equiparando la amenaza de los narcoterroristas con la de Al-Qaeda.

“Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos”, sentenció.

