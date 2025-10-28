El plan secreto de EE.UU. para que el piloto de Maduro lo entregara en el avión presidencial

Un agente federal estadounidense intentó convencer al piloto personal de Nicolás Maduro para que desviara el avión presidencial y lo llevara a un lugar donde pudiera ser arrestado por las autoridades de Estados Unidos, reveló una investigación de The Associated Press, firmada por el periodista Joshua Goodman.

El plan fue dirigido por Edwin López, un experimentado agente del Departamento de Seguridad Nacional y ex Ranger del Ejército estadounidense, de acuerdo con la agencia de noticias.

López se reunió en secreto con el general venezolano Bitner Villegas, piloto principal de Maduro, y le propuso que ayudara a capturar al líder chavista a cambio de una gran recompensa económica.

Aunque Villegas no aceptó de inmediato, la AP indica que entregó su número de teléfono al agente, un gesto que López interpretó como una posibilidad. A lo largo de más de un año, ambos mantuvieron contacto a través de aplicaciones cifradas, incluso después de que López se retirara del servicio activo.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el medio, la operación comenzó cuando un informante se presentó en la embajada de Estados Unidos en República Dominicana en 2024, asegurando tener información sobre los aviones privados de Maduro.

Las aeronaves, dos lujosos jets Dassault Falcon, estaban siendo reparadas en el aeropuerto de Santo Domingo, en aparente violación de las sanciones impuestas por Washington.

Avión presidencial venezolano incautado por Estados Unidos en República Dominicana, en febrero de 2025. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Intrigado, López localizó los aviones y consiguió autorización para interrogar a los pilotos enviados por el régimen. Fue entonces cuando conoció a Villegas, quien había trabajado de cerca con Maduro y con su antecesor Hugo Chávez.

Planeaban detener a Maduro en República Dominicana, Puerto Rico o Guantánamo

Durante la reunión, el agente le ofreció volar a Maduro hasta un punto acordado —entre ellos, República Dominicana, Puerto Rico o incluso la base de Guantánamo— donde sería arrestado.

La AP señala que el plan buscaba aprovechar los cargos por “narcoterrorismo” que Estados Unidos mantiene contra Maduro desde 2020, así como la recompensa de $50 millones de dólares ofrecida por su captura. Sin embargo, el piloto venezolano rechazó colaborar y posteriormente cortó toda comunicación con el agente.

Ante el fracaso de la operación, López y otros contactos vinculados a la oposición venezolana intentaron, según Associated Press, sembrar desconfianza en el círculo cercano al régimen.

Poco después, un exfuncionario estadounidense publicó en redes sociales un mensaje que hacía referencia directa a Villegas, lo que desató rumores sobre su lealtad.

El episodio provocó que el piloto desapareciera por varios días, hasta que reapareció en un programa de televisión junto al dirigente chavista Diosdado Cabello, quien lo presentó como un “patriota leal” y se burló de cualquier intento de soborno extranjero.

