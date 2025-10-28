Gio Reyna habló sobre el conflicto con Gregg Berhalter: “No fue completamente culpa mía”

Dos años después de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el incidente con el entonces seleccionador Gregg Berhalter, Gio Reyna rompió el silencio sobre lo sucedido y ofreció su versión de los hechos. Ahora, en el Borussia Mönchengladbach, el futbolista mostró cierto arrepentimiento.

En entrevista con la agencia de noticias ‘The Associated Press’, Reyna dijo en este momento de su vida habría manejado diferente la situación y reconoció que sus acciones se derivaron de la frustración.

No obstante, el exjugador de Borussia Dortmund aseguró que no fue “completamente” culpa suya o de la de su familia todo lo que pasó. Asimismo, manifestó que las tensiones “comenzaron por la infelicidad con su tiempo de juego”.

“Tal vez de cierta manera, pero no voy a sentarme aquí y asumir toda la culpa por algo que se hizo completamente mi culpa, lo cual creo que no lo fue, y también la de mi familia”, dijo.

“Al final del día, estaba molesto porque, ya sabes, realmente no estaba jugando. Estaba jugando en Dortmund. Pensé que quería jugar en la Copa del Mundo y, al final, al final, no lo hice, y eso es realmente de lo que se derivaba”, explicó.

Reyna cerró aclarando que la frustración y la decepción surgieron por la falta de minutos y que ahora es un episodio que quedó en el pasado y no quisiera recordarlo.

¿Qué ocurrió con Gio Reyna y Gregg Berhalter?

En el Mundial de Qatar 2022, donde Estados Unidos llegó a octavos de final y cayó con Holanda, Reyna jugó solo dos veces y saliendo desde el banquillo.

Esta situación generó tensiones y Berhalter confesó tras la Copa del Mundo que un jugador estuvo cerca de ser desconvocado por su actitud en los entrenamientos. Posteriormente, se conoció que se trataba de Gio.

Los padres de Reyna, Claudio y Danielle Reyna, ambos exjugadores del equipo nacional, presionaron a la Federación de Fútbol para tratar de que su hijo tuviese más minutos.

Después, se pusieron en contacto con la USSF sobre una acusación de violencia doméstica de hace tres décadas que involucraba a Berhalter y a su esposa.

Berhalter reconoció públicamente un incidente de violencia doméstica ocurrido en 1991, cuando tenía 18 años. En una discusión con Rosalind, quien hoy es su esposa, Berhalter la pateó tras una pelea en un bar.

La madre de Gio era compañera de cuarto de la esposa de Berhalter en ese entonces. Hubo una investigación que apartó del cargo al director técnico por seis meses. Posteriormente, volvió y se hizo cargo hasta su despido en julio de 2024.



