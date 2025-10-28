Portero del Inter de Milán atropelló mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Este martes el portero del Inter de Milán de la Serie A de Italia, Josep Martínez, se vio involucrado en un accidente de tránsito mortal. De acuerdo con los reportes, el jugador atropelló a un hombre de 81 años que se trasladaba en una silla de ruedas eléctricas.

Según la agencia de noticias EFE, el hombre murió en el acto. Las primeras hipótesis apuntan a que el anciano perdió el conocimiento cuando cruzaba la calle al momento del impacto. También se habla de un posible ataque al corazón.

Un reporte de la Policía local de Como indicó que el accidente se dio a las 9:43 de la mañana hora local en Fenegrò, en el norte de la provincia. Martínez se dirigía al entrenamiento con el Inter de Milán.

Tras el hecho, los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos. El portero de 27 años, según los reportes, está en estado de shock y fue sometido a pruebas sanguíneas para descartar alcohol y otras sustancias en su organismo.

De momento, el Inter de Milán no ha emitido comunicación sobre el accidente. Este martes, tras el entrenamiento, estaba previsto que el entrenador Cristian Chivu hablara en rueda de prensa con motivo del partido del miércoles contra la Fiorentina. Sin embargo, la conferencia fue suspendida por la situación de Martínez.

El portero del Inter de Milán, Josep Martínez, reacciona después del partido de cuartos de final de la Copa Italia entre el Inter de Milán y la Lazio, en el estadio San Siro de Milán, Italia, el martes 25 de febrero de 2025. (Foto AP/Luca Bruno) Crédito: Luca Bruno | AP

¿Quién es Josep Martínez?

Josep Martínez nació el 27 de mayo de 1998 en Alcira, Valencia, España. Comenzó su carrera profesional en Las Palmas Atlético, filial del club canario, donde jugó entre 2017 y 2019.

Su buen desempeño lo llevó a debutar con el primer equipo de la UD Las Palmas en la temporada 2019-2020, en la Segunda División española.

En 2020, dio el salto a la Bundesliga al fichar por el RB Leipzig, donde permaneció hasta 2023. Aunque no logró consolidarse como titular indiscutible.

Durante la temporada 2022-2023, fue cedido al Genoa CFC en Italia, donde empezó a ganar minutos y confianza. El club italiano decidió ficharlo de manera definitiva para la campaña 2023-2024, en la que Josep se convirtió en una pieza clave del equipo.

Su rendimiento en Genoa lo catapultó al Inter de Milán, donde llegó en 2024. Aunque comenzó como suplente, una lesión del titular Yann Sommer le abrió la puerta a la titularidad en febrero de 2025.

Desde entonces, Josep ha defendido el arco ‘nerazzurro’ en partidos importantes de la Serie A y la Champions League.

En el plano internacional, Josep Martínez debutó con la selección española el 8 de junio de 2021, aunque su participación ha sido limitada. Actualmente tiene 27 años.



