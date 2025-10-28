Jueza federal ordena reportes diarios a la Patrulla Fronteriza sobre operativo en Chicago

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, deberá entregar informes diarios sobre las detenciones e incidentes ocurridos en el marco de la campaña migratoria “Operación Blitz Medio Oeste”, tras una orden emitida este martes por la jueza federal de distrito Sara Ellis.

La magistrada citó a Bovino al tribunal para reforzar las restricciones de su orden temporal de principios de octubre, que limita el uso de gas lacrimógeno y otras tácticas controvertidas en los barrios de Chicago, tras denuncias de excesos durante intervenciones policiales.

Ellis revisó personalmente cada punto de la normativa y subrayó que su objetivo es garantizar que la aplicación de la ley se realice dentro del marco legal.

La convocatoria se produce después de que Bovino fuera captado en video lanzando cartuchos de gas lacrimógeno contra manifestantes en el barrio mexicano de La Villita el pasado 23 de octubre.

El comandante defendió su acción, argumentando que respondió a objetos arrojados por la multitud, incluyendo una piedra que lo golpeó en la cabeza.

“Mi función no es decidir si la ley se puede aplicar, sino asegurar que se cumpla de manera coherente con la ley”, enfatizó Ellis durante la audiencia.

La jueza agregó que, si bien confía en que Bovino respetará sus órdenes, los videos mostraban que la redacción anterior de la directiva podía generar confusión, por lo que consideró necesario revisar los lineamientos directamente con él.

Bovino lidera el Sector El Centro de la Guardia Fronteriza, que abarca el sur de California en la frontera con México, y se ha convertido en la cara visible de la operación, que hasta ahora reporta unas 3.000 detenciones en la región de Chicago según declaraciones previas del propio comandante.

Con información de EFE.

