La sentencia de Aroldis Chapman: “Prefiero el retiro antes que volver a los Yankees”

El cerrador Aroldis Chapman, una de las figuras más veloces y controversiales de la última década en las Grandes Ligas, ha encendido el debate al emitir una declaración definitiva sobre su futuro en el béisbol.

El lanzador cubano, actualmente en los Red Sox, sentenció que su lealtad no regresará al Bronx, incluso si eso significa colgar sus spikes de inmediato.

En una entrevista con Swing Completo, “El Misil Cubano” fue tajante al ser cuestionado sobre una hipotética vuelta al equipo neoyorquino, donde pasó gran parte de su carrera. “Ni hablar. Ni muerto. Si me dijeran que me van a transferir a Nueva York, haría las maletas y me iría a casa. Me jubilaría en el acto si eso pasa,” declaró Chapman sin rodeos. “No estoy loco. Nunca más. Me trataron muy mal allí.”

Las razones del quiebre con la organización

Chapman, de 37 años, explicó que su mala experiencia se debió a un conflicto directo con los altos mandos del club. A pesar de que su rendimiento cayó en sus últimas temporadas con los Yankees, el pitcher alegó que la gerencia buscaba su salida sin encontrar la manera adecuada de justificarla.

Aroldis Chapman en su etapa con los Yankees. Crédito: AP

“Sufrí muchas cosas. Aguanté el año entero muchas cosas. Sabía que ellos querían dejarme ir, pero no sabían cómo,” reveló Chapman, haciendo hincapié en que su frustración se concentró en la cúpula directiva.

Un buen entorno, una gerencia hostil

El lanzador fue claro al desvincular al manager Aaron Boone y a sus antiguos compañeros de equipo de su decisión. Chapman afirmó que, a nivel de vestuario, su relación siempre fue cordial.

“Me llevo bien con los jugadores, nunca tuve algún problema con nadie, ni siquiera con el manager,” explicó. “Somos amigos y hablamos y todo. Los jefes, arriba, son los que toman esas decisiones.”

Tras firmar una extensión de $48 millones en 2019 con los Yankees, la carrera de Chapman en Nueva York terminó en medio de controversias y una baja de rendimiento. Sin embargo, su posterior paso por equipos como Kansas City y su actual presencia en Boston han marcado un resurgimiento en su carrera. Las declaraciones del cubano ponen un punto final definitivo a cualquier especulación sobre un segundo regreso al Bronx, optando por el retiro antes que vestir de nuevo la rayas del uniforme a rayas.

