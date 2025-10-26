Madre de Jesús Montero, exjugador de New York Yankees, exige justicia tras arrollamiento

Tras perder la vida el pasado 19 de octubre en un accidente de tránsito en el que fue arrollado abordo de su motocicleta, la madre de Jesús Montero clama justicia desde Venezuela.

A través de un video en redes sociales, Carmen Cristina López de Montero exigió a las autoridades de Venezuela actualizar la información sobre el caso luego de que su hijo fuese arrollado en la ciudad de Valencia el pasado 4 de octubre.

“Exijo justicia por mi hijo. Fue atropellado, no tengo ninguna noticia de mi hijo, cómo fue, cómo se llevó el caso. Exijo justicia. Soy madre y estoy muy afectada (…) quiero saber la razón o qué pasó exactamente porque no tengo noticias de nada”, dijo.

En sus declaraciones le pidió al designado por la administración de Maduro como fiscal general que intervenga para que la fiscalía de Valencia investigue los pormenores y las responsabilidades del accidente.

El accidente que acabó con la vida de Jesús Montero

Montero sufrió un accidente de tránsito en la avenida Bolívar de Valencia, en Venezuela. Al parecer, la motocicleta que conducía resultó impactada por una camioneta. A partir de ahí, todo fue un calvario para el expelotero.

De acuerdo con El Nacional, uno de los medios más prestigiosos de Venezuela, Montero sufrió lesiones de importancia con las que fue lidiando hasta su último día.

Su hermano, Maikel Guevara, detalló que el exreceptor sufrió la perforación de un pulmón, seis costillas rotas, múltiples fracturas en extremidades, fémur, tibia y peroné, así como lesiones en cadera y rodilla.

Asimismo, El Nacional informó que Montero estuvo en coma inducido y tuvo que ser reanimado en varias ocasiones por sufrir diversos paros cardíacos. Incluso, también fue sometido a un proceso de diálisis por problemas renales que fueron apareciendo.

Finalmente, pese a los esfuerzos médicos, Montero falleció el pasado domingo en el Hospital Dr. Enrique Tejera en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Tenía 35 años.

Montero fue firmado por New York Yankees en 2006, con apenas 16 años, recibiendo un bono de $1.6 millones dólares. El venezolano debutó en las Grandes Ligas en octubre de 2011 con el conjunto neoyorquino, pero al año siguiente fue traspasado a los Seattle Mariners, donde jugó cuatro temporadas.

En marzo de 2016 fue reclamado por los Toronto Blue Jays desde la lista de no protegidos. Durante su paso por las Grandes Ligas, Montero dejó promedio de .253, con 28 jonrones y 104 carreras impulsadas en 806 turnos al bate. En Venezuela, su última aparición fue con las Águilas del Zulia en la temporada 2020-2021.



