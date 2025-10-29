Hija de Rosie O’Donnell es condenada a prisión por violar su libertad condicional

Chelsea O’Donnell, hija de la comediante Rosie O’Donnell, fue enviada a prisión por violar los términos de su libertad condicional, según muestran los registros judiciales del miércoles 22 de octubre obtenidos por Us Weekly.

De acuerdo con un funcionario del Tribunal de Tratamiento de Adicciones del Condado de Marinette, Wisconsin, la joven de 28 años incumplió su orden judicial debido a acusaciones de agresión sexual y a la falta de progreso en su programa de rehabilitación por drogadicción.

“Los hechos relacionados con esta solicitud han sido revisados por el equipo del Tribunal de Tratamiento de Drogas del Condado de Marinette y se han considerado suficientes para justificar la expulsión del Programa del Tribunal de Tratamiento de Drogas”, detalla el documento.

La Oficina del Sheriff del Condado de Marinette confirmó que Chelsea permanece bajo custodia desde el 9 de septiembre y será trasladada al Centro Correccional de Taycheedah, una prisión de mediana seguridad ubicada en Wisconsin.

Un historial de problemas legales y adicción

En enero de 2025, Chelsea O’Donnell había sido sentenciada a seis años de libertad condicional como parte de un acuerdo con la fiscalía tras enfrentar tres arrestos consecutivos por posesión de drogas y negligencia infantil.

Como parte del acuerdo, se retiraron algunos cargos y se suspendió una sentencia de 18 meses de prisión, bajo la condición de que cumpliera estrictamente su programa de tratamiento y mantuviera absoluta sobriedad.

Sin embargo, Chelsea incurrió en múltiples infracciones, entre ellas la falta a citas obligatorias, violaciones menores del tribunal y problemas relacionados con su medicación, lo que derivó en la revocación de su libertad condicional y su ingreso a prisión.

Reacción de Rosie O’Donnell

Rosie O’Donnell, quien actualmente reside en Irlanda junto a su hijo menor, Clay, de 12 años, emitió un comunicado expresando su pesar por la situación de su hija adoptiva.

“Siento compasión por quienes luchan contra la adicción; Chelsea nació en un entorno de adicción y ha sido un camino doloroso para ella y sus hijos. Continuamos amándola y apoyándola en estos momentos tan difíciles. Agradecemos sus oraciones”, declaró la comediante al medio.

Chelsea fue adoptada en 1997 por Rosie O’Donnell y su entonces esposa, Kelli Carpenter. Desde su adolescencia ha enfrentado diversos problemas legales y personales vinculados a su lucha contra las adicciones.

