Hispanos arrestados tras ser acusados de la muerte de funcionario de Illinois y su esposa

Dos inmigrantes, uno de Honduras y el otro de Guatemala fueron arrestados, tras ser acusados de conducir bajo la influencia del alcohol y provocar un accidente en el que murió un funcionario de Illinois y su esposa.

Michael Clayton, miembro de la Junta del Condado de Coles, y su esposa, Gail Clayton, perdieron la vida en un accidente automovilístico. Las autoridades locales descubrieron en el vehículo de los hispanos un cargador extendido, municiones, drogas y un contenedor abierto.

Los dos fueron acusados

Edwin Pacheco Meza, un inmigrante indocumentado, de 34 años, originario de Honduras y Juan Morales Martínez, inmigrante indocumentado, de 18 años, nacido en Guatemala fueron detenidos por las autoridades del estado, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Michael Clayton, miembro de la Junta del Condado de Coles, y su esposa, Gail Clayton murieron en el accidente. Foto: Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Edwin Pacheco Meza está acusado de homicidio imprudente y conducir bajo la influencia del alcohol. Juan Morales Martínez está acusado de posesión de drogas y un delito relacionado con armas.

Tras sus arrestos, el ICE presentó una orden de detención en la Cárcel del Condado de Clark, la cual fue ignorada debido a las políticas de santuario de Illinois.

“La cárcel no cooperó con el ICE debido a las políticas de santuario, y aun así, nuestros oficiales del ICE esperaron su liberación y arrestaron a Morales Martínez afuera de la Cárcel del Condado de Clark el 27 de octubre”, indicaron.

“Este inmigrante delincuente decidió conducir bajo la influencia del alcohol”

La subsecretaria Tricia McLaughlin declaró: “Dos inocentes murieron porque este inmigrante ilegal delincuente decidió conducir bajo la influencia del alcohol. Cualquiera que se encuentre en Estados Unidos ilegalmente y crea que puede andar con libertad mientras infringe nuestras leyes y perjudica a los estadounidenses se llevará una desagradable sorpresa”.

“Política santuario representan una amenaza”

ICE informó que Pacheco Meza ingresó a EE.UU. sin documentos en fecha y hora desconocidas. Mientras que Morales Martínez ingresó en diciembre de 2023 y fue liberado.

“Las políticas de santuario representan una amenaza directa y constante para los ciudadanos estadounidenses al liberar a inmigrantes ilegales delincuentes de vuelta a nuestras comunidades”, sentenciaron.

