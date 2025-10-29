Israel acusa a Hamás de frustrar plan de Trump para evitar su desarme

El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, acusó este miércoles a Hamás de estar impidiendo que el plan de Trump para Gaza avance con “constantes violaciones de alto el fuego” para evitar así su desarme, una cuestión que se tiene que abordar en la segunda fase de este acuerdo.

“Quiero ser muy claro: Israel está comprometido con el plan de Trump, el único problema es que Hamás no lo está porque no quiere que avance este plan para evitar así su desarme”, dijo Marmorstein.

Para el vocero israelí la prueba de “que Hamás miente constantemente” sobre desconocer el paradero de los 13 rehenes fallecidos que siguen en Gaza, es el vídeo captado por un dron y difundido por el Ejército israelí en el que se ve a varias personas sacar de un edificio una bolsa blanca del tamaño de un cuerpo y tirarla a un gran hoyo con tierra removida, imágenes que no han sido verificadas de manera independiente.

Allí, se ve cómo estas personas, con el rostro tapado, lo entierran y cubren con piedras para que posteriormente una excavadora lo extraiga ante varios miembros de la Cruz Roja.

“Esto es inhumano, una barbarie. Lo que vemos es a los terroristas tirando los restos de un cuerpo de un rehén para después enterrarlo y llamar la Cruz Roja fingiendo que había descubierto un nuevo cuerpo“, criticó.

Marmosrtein quiso en ese sentido hacer referencia a un comunicado del Comité de Cruz Roja en el que lamentaron “esta falsa recuperación” en el que aseguraron no tener constancia de lo que había hecho Hamás previamente.

“Hamás ha venido con la excusa de que no sabe dónde están los cuerpos y este vídeo muestra lo contrario”, agregó.

Además, insistió en que milicianos de Hamás mataron el martes a uno de sus soldados en Rafah, en el sur de Gaza, pese a que el grupo se desvinculó de haber participado en combates durante la jornada de ayer.

“Esto es otro ejemplo de las centenares de veces que han violado el alto el fuego y como hemos venido advirtiendo responderemos de forma firme ante cualquier violación”.

Sobre los más de cien muertos, entre ellos niños y mujeres, que han causado los bombardeos israelíes desde la tarde del martes hasta la mañana del miércoles como represalia por estas supuestas “violaciones de alto el fuego de Hamás”, se mostró tajante: “No me tomo en serio cifras que provienen de Gaza y que da Hamás”.

“Y quiero recordar que el Ejército ataca solo a terroristas y que es Hamás quien utiliza a la población como escudos humanos”, aseveró, aunque es el Gobierno de Israel el que no permite el acceso independiente de la prensa internacional.

