Trump dice que Israel perdería apoyo de EE.UU. si anexa Cisjordania

El presidente Donald Trump afirmó que Israel perdería el crucial respaldo de Estados Unidos si anexiona la Cisjordania ocupada, en una entrevista con la revista Time publicada este jueves.

Los comentarios de Trump, fueron para una entrevista de Time que se realizaron por teléfono el 15 de octubre, y los cuales se publicaron mientras el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio advirtieron también contra cualquier anexión, reportó DW.

“No sucederá. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. Y no pueden hacerlo ahora. Hemos tenido un gran apoyo árabe”, respondió Trump cuando se le preguntó cuáles serían las consecuencias para Israel si anexionara Cisjordania.

“Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera”, completó, según DW.

“Tenían un problema con Gaza y un problema con Irán”

Trump también declaró a Time que creía que Arabia Saudita se uniría a los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y algunos estados árabes, para finales de año.

“Tenían un problema con Gaza y un problema con Irán. Ahora ya no tienen esos dos problemas”, señaló respecto a los sauditas.

En relación a la posible liberación del dirigente palestino Marwan Barghouti, condenado por Israel a cadena perpetua, dijo que pronto “tomará una decisión”. Barghouti se encontraba entre los presos palestinos que Hamás.

“Ha sido una maniobra política estúpida”

Un día antes de las declaraciones del presidente, el Gobierno de Israel realizó una votación a favor de anexar Cisjordania, informó New York Times.

Por su lado, el vicepresidente Vance, tampoco está de acuerdo y dijo que alguien le explicó que se trataba de una maniobra política simbólica.

“Si ha sido una maniobra política, ha sido una maniobra política muy estúpida, y yo personalmente me siento insultado por eso. Cisjordania no va a ser anexionada por Israel”, aseveró según el mismo medio.

