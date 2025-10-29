Joven ciclista latino muere al estrellarse con lujoso BMW estacionado en Queens, Nueva York

Cristian Villafuerte Vázquez murió dramáticamente a los 26 años cuando iba conduciendo una bicicleta y se estrelló contra la puerta abierta de un lujoso auto BMW en Queens (NYC).

El conductor del auto permaneció en el lugar y resultó ileso. Se había estacionado cerca de108th St y 38th Av alrededor de las 6:30 p.m. del lunes y abrió la puerta para salir de su vehículo. Al mismo tiempo el pedalista circulaba hacia el norte por 108th St y al chocar contra la puerta abierta y sufrió un traumatismo craneoencefálico grave.

Fue declarado muerto en un hospital cercano, indicó NBC News. No se han presentado cargos hasta el conductor al momento y su nombre no ha sido divulgado.

En un caso similar, en mayo un hombre a bordo de una bicicleta eléctrica murió al golpear la puerta de un auto estacionado y luego ser arrollado por otro conductor en el Bajo Manhattan (NYC). El año pasado José Luis Zamora Rodríguez (38) murió cuando conducía una bicicleta eléctrica y se estrelló contra la puerta trasera de un camión con remolque estacionado en doble fila en Washington Heights, en el Alto Manhattan (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.