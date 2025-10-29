Bajan un 28% las muertes por sobredosis en NYC

Una reducción considerable (28%) en las muertes por sobredosis en Nueva York se registró el año pasado, tras casi 10 años de aumentos continuos, según dio a conocer la alcaldía y el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH).

El alcalde Eric Adams, y la comisionada interina del DOHMH, la Dra. Michelle Morse, anunciaron nuevos datos que indican una disminución significativa en los fallecimientos por sobredosis en los cinco condados.

Esto marca la primera reducción considerable después de casi una década de incrementarse las muertes por sobredosis. El año pasado se registraron 2.192 muertes, una reducción con respecto a las 3.056 de 2023, en consonancia con las tendencias nacionales.

En 2024, las muertes por sobredosis disminuyeron casi en todos los grupos demográficos y vecindarios. Además, los residentes de los cinco condados registraron reducciones en las muertes por sobredosis y, por primera vez desde 2018, estas muertes disminuyeron entre neoyorquinos negros y latinos. Sin embargo, todavía hay desigualdades importantes por raza y ubicación geográfica.

Un cambio

“Los datos que estamos publicando hoy representan un cambio importante en una crisis de sobredosis que lleva décadas y que ha cobrado la vida de muchos neoyorquinos y estadounidenses en todo el país. El progreso en la reducción de las sobredosis por opioides nunca compensará a las familias devastadas ni a las comunidades que han sido destruidas por estas drogas, pero nos da esperanza de que vienen tiempos mejores”, manifestó el alcalde Adams en un comunicado.

“Me siento orgulloso del trabajo que ha hecho nuestra administración al mantenerse enfocada en este tema, al presentar demandas legales y utilizar de forma proactiva, estratégica y decidida los fondos de los acuerdos por opioides para apoyar a quienes están enfrentando dificultades. Seguiremos realizando las inversiones correctas en programas y tratamientos que ayudan a mantener a los neoyorquinos seguros y saludables”, agregó el funcionarios.

“Aunque finalmente estamos viendo cómo se mueve la aguja respecto de las sobredosis fatales en toda la ciudad, muchos neoyorquinos siguen muriendo por muertes evitables”, expresó sobre el informe la doctora Morse.

A principios de este verano, el alcalde Adams anunció que la ciudad de Nueva York registró el trimestre más bajo en cinco años en muertes por sobredosis de opioides, al tiempo que realizó más inversiones para reducir las sobredosis. Hace dos años en 2023, la ciudad de Nueva York experimentó una ligera disminución por primera vez desde 2018.

Persisten desigualdades

A pesar de observar disminuciones prometedoras, las desigualdades en las muertes por sobredosis aún persisten. Los neoyorquinos negros y latinos vieron cada uno una reducción del 29% en las muertes por sobredosis, pero murieron al doble que sus homólogos blancos.

Si bien la tasa de sobredosis mortales disminuyó un 24 por ciento entre los residentes de El Bronx, el distrito sigue teniendo la tasa más alta de muertes por sobredosis, más del doble que Manhattan, el distrito con la segunda tasa más alta.

La tasa de muertes por sobredosis entre los residentes de Staten Island disminuyó aproximadamente un 49%. Los residentes de Hunts Point-Mott Haven, Highbridge-Morrisania, Crotona-Tremont, East Harlem y Fordham-Bronx Park continuaron soportando la mayor carga de muertes por sobredosis el año pasado.

Invertir en tratamiento y apoyo

Para abordar la necesidad continua de servicios integrales, los funcionarios de la Ciudad indican que continúan invirtiendo en prácticas basadas en evidencia y asociándose con proveedores locales para llegar a las comunidades más necesitadas.

Solo en el año fiscal 2025, la Ciudad asignó $41 millones entre el DOHMH, NYC Health + Hospitals y la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York para apoyar la expansión de los servicios en toda la ciudad y mejorar la red de atención existente.

En el año fiscal 2025, los programas de servicio de jeringas que operan Centros de Prevención de Sobredosis brindaron aproximadamente 39,000 servicios de reducción de daños a más de 8,000 participantes, reduciendo el riesgo de sobredosis y enfermedades infecciosas y brindando derivaciones para tratamiento y otros servicios sociales y de salud.

Los neoyorquinos que deseen acceder a servicios para dejar el uso de drogas pueden llamar o enviar mensajes de texto al 988 para recibir asistencia gratuita y confidencial las 24 horas, los 7 días de la semana. También se pueden encontrar recursos en “NYC HealthMap” y en el sitio web del DOHMH.