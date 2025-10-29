Sofía Rivera Torres revela “la presión” que sentía “por estar flaca”

La presentadora Sofía Rivera Torres se sinceró sobre su aspecto físico luego de haber recibido tantos comentarios negativos en su contra después de haber nacido su bebé y tras unas declaraciones que ella dio de Lucerito hace algún tiempo. Por ello, explicó que lucir un cuerpo esbelto siempre ha sido una presión con la que ha tenido que vivir.

“Llevo toda mi vida sintiendo una gran presión por estar flaca y no la siento ahorita, me siento espectacular. Toda la vida me ha pasado que me decían: ‘Te ves bien, estás flaca’ y yo me sentía gorda, y ahorita al revés. Lo digo en serio, no sé qué me pasó, pero me siento bien”, le dijo a Andrea Escalona.

Rivera Torres explicó que ha pasado por diversas etapas y se ha sentido de diversas maneras, dado que con las experiencias ha encontrado la forma de aceptarse y quererse sin importar el aspecto físico que pueda lucir en una determinada oportunidad, sin sentirse aludida por lo que pueda decir otra persona sobre su cuerpo.

“He estado de muchos tamaños y en todos me he sentido sexy y plena. He aprendido a lo largo de mi vida a sentirme bien y ser segura de mí misma en las distintas presentaciones y en todos los tamaños que he estado”, siguió diciendo en la conversación.

Sofía comentó que en esta etapa de su vida se siente muy emotiva y parte de ello se debe a que está explorando el mundo de la maternidad, y cosas que antes parecían muy malas ahora las puede apreciar con un poco de color. Además, reveló que fue hace aproximadamente dos años cuando pensó que era buena idea ser madre y formar su propia familia.

“Me conmueve porque ser mamá me ha hecho sentir cuánto amor hay en el mundo, me volvió mucho más sensible a ver lo bonito. Todo lo negativo que veía antes se desdibujó. No fui de esas niñas que siempre soñó con ser mamá. Llevo dos años que me entró la idea de ser mamá, quiero hacer familia y gracias a Dios se me dio de manera muy rápida, muy fácil. Todo fue una forma muy inesperada”, le comentó a Andrea.

