Suspenden a dos fiscales federales por afirmar que “una turba de alborotadores” perpetró el asalto al Capitolio

Dos fiscales federales han sido notificados de su suspensión luego de presentar un escrito legal en el que se referían a los hechos del 6 de enero de 2021 como un ataque perpetrado por “miles de personas que conformaban una turba de alborotadores”.

Los fiscales, identificados como Carlos Valdivia y Samuel White, recibieron la notificación de su suspensión y el bloqueo de acceso a sus dispositivos gubernamentales horas después de entregar un memorando de sentencia. El documento se presentó en el contexto del caso de Taylor Taranto, así lo indicaron fuentes cercanas al hecho a ABC News.

Debido al cierre temporal del gobierno, Valdivia y White fueron suspendidos temporalmente. Las fuentes indicaron que una vez finalizado el cierre, se les comunicó que pasarían a licencia administrativa. La medida se produce en medio de meses de inestabilidad interna en la Fiscalía de Washington D.C., encargada de procesar a los acusados del asalto al Capitolio.

¿Cómo ocurrió el caso Taranto?

Taylor Taranto fue indultado por el presidente Donald Trump por su participación en el asalto al Capitolio. No obstante, Taranto enfrentaba una sentencia por cargos no relacionados con el 6 de enero, específicamente por posesión de armas de fuego y amenazas tras su arresto en junio de 2023.

En ese momento, fue detenido cerca de la residencia del expresidente Barack Obama con dos pistolas, cientos de cartuchos y un machete, un día después de haber afirmado su intención de utilizar un coche bomba contra el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.

“El 6 de enero de 2021, miles de personas, formando una turba de alborotadores, atacaron el Capitolio de los Estados Unidos mientras el Congreso se reunía en sesión conjunta para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Taranto fue acusado de participar en los disturbios en Washington D. C. al ingresar al Capitolio”, señala el informe de sentencia.

El texto concluía que, tras los disturbios, “Taranto regresó a su domicilio en el estado de Washington, donde difundió teorías conspirativas sobre los sucesos del 6 de enero de 2021.”

No hay motivos oficiales por las suspensiones de Valdivia y White

Se desconoce la razón oficial de las suspensiones de Valdivia y White. Sin embargo, estas acciones ocurren tras meses de controversia en la oficina del fiscal federal de Washington, D.C., donde otros fiscales de carrera han experimentado destituciones o degradaciones vinculadas a su trabajo en el procesamiento de más de 1,500 personas acusadas en relación con el ataque al Capitolio.

Aún no se ha determinado cómo estas suspensiones podrían impactar el caso Taranto o si el Departamento de Justicia modificará la recomendación de 27 meses de prisión por los cargos de armas de fuego y amenazas. Taranto tiene prevista su sentencia para el jueves, dictada por el juez de distrito estadounidense Carl Nichols.

