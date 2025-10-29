Trump pide negociar un nuevo sistema de salud que reemplace a Obamacare

El presidente Donald Trump instó este miércoles a republicanos y demócratas a entablar negociaciones para diseñar un nuevo sistema de salud que reemplace a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.

Sin embargo, el mandatario republicano estableció una condición clara para sentarse a negociar: que los demócratas permitan la reapertura del Gobierno Federal en el Senado.

Trump planteó su propuesta durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, antes de aterrizar en Gimhae, Corea del Sur, en el marco de su gira internacional.

“Tenemos que arreglar la sanidad, porque Obamacare es un desastre”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que el programa implementado en 2010 “nunca funcionó y nunca funcionará”.

El presidente republicano señaló que está dispuesto a colaborar con el Partido Demócrata para desarrollar un modelo que, según dijo, ofrezca una mejor cobertura médica a menor costo. “Podemos lograr algo mejor que Obamacare con los demócratas: menos dinero y más atención médica”, aseguró.

La sanidad, el eje del bloqueo

La exigencia de Trump se produce en el contexto de un bloqueo legislativo de 29 días, en el que el Senado no ha logrado aprobar un presupuesto para levantar el cierre del Gobierno Federal.

El punto de fricción reside en que los demócratas, a cambio de ceder los votos necesarios para aprobar el presupuesto, exigen la prórroga de los subsidios del Obamacare que expiran a finales de año.

Según expertos, esta prórroga podría elevar las primas del seguro en un 30 % o más para el año 2026.

Trump insistió en que es un momento oportuno para el diálogo: “Ahora mismo las aseguradoras están haciendo demasiado dinero, una fortuna”, y consideró que “es un buen momento para que los republicanos y los demócratas se reúnan y esbocen algo que funcione”.

Al ser cuestionado sobre la disposición republicana a iniciar estas conversaciones, Trump fue categórico en su respuesta, vinculando directamente la negociación sanitaria con el fin del shutdown: “Abran el Gobierno y hablaremos.”

Con información de EFE.

